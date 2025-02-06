Пермяки ищут советские мясорубки для передачи разведчикам на СВО

В Перми волонтеры попросили о ручных мясорубках, произведенных в советское время. Объявление разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» горожанка Елена Шкляева,
«Дорогие друзья, не удивляйтесь. Разведчикам очень нужны советские мясорубки! Не для мяса, а для дробления. Зачем — написать не можем, военная тайна. Принимаем мясорубки в комплекте, это важно. У кого есть и не жалко для фронта приносите. Парни придумали супер!» — обратилась к подписчикам Шкляева.
О Елене и ее муже Алексее, которые помогают фронту, подробно рассказывало URA.RU. Супруги потеряли на СВО сына. Сейчас пермяки являются координаторами межрегиональной организации «Русский мир». Елена регулярно ездит на передовую, чтобы лично передать груз бойцам, собранный по их заявкам. Ранее супруги Шкляевы отправили участникам СВО собранную в Перми баню.
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