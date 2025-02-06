06 февраля 2025

В Нижневартовске пострадавшего в драке школьника перевели из реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего шестиклассника перевели из реанимации в хирургию
Пострадавшего шестиклассника перевели из реанимации в хирургию Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске школьник попал в реанимацию после драки

В Нижневартовске (ХМАО) получившего разрыв селезенки шестиклассника, подравшегося с соучеником, перевели из реанимации в палату хирургического отделения детской окружной клинической больницы. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора департамента образования Лилия Сарипова.

«Ребенок только вчера (6 февраля) переведен в хирургическое отделение», — уточнила Сарипова. Все эти дни он был в реанимации.

В департаменте здравоохранения ХМАО в ответ на вопрос журналиста агентства не стали раскрывать подробности его состояния. Они попросили переадресовать вопросы о самочувствии мальчика его родственникам. Мама школьника отказалась от комментариев, уточнив, что расследованием занимается Следственный комитет.

Педагоги школы № 3, во дворе которой произошла драка, получили выговор. Решается вопрос о снижении им стимулирующих выплат и применении мер дисциплинарной ответственности в отношении директора Лидии Лысенко. Подробности с видео драки, предшествующей ей перепиской в секретном школьном чате и версиями произошедшего — в большом материале URA.RU.

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В Нижневартовске (ХМАО) получившего разрыв селезенки шестиклассника, подравшегося с соучеником, перевели из реанимации в палату хирургического отделения детской окружной клинической больницы. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора департамента образования Лилия Сарипова. «Ребенок только вчера (6 февраля) переведен в хирургическое отделение», — уточнила Сарипова. Все эти дни он был в реанимации. В департаменте здравоохранения ХМАО в ответ на вопрос журналиста агентства не стали раскрывать подробности его состояния. Они попросили переадресовать вопросы о самочувствии мальчика его родственникам. Мама школьника отказалась от комментариев, уточнив, что расследованием занимается Следственный комитет. Педагоги школы № 3, во дворе которой произошла драка, получили выговор. Решается вопрос о снижении им стимулирующих выплат и применении мер дисциплинарной ответственности в отношении директора Лидии Лысенко. Подробности с видео драки, предшествующей ей перепиской в секретном школьном чате и версиями произошедшего — в большом материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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