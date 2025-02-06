В Нижневартовске пострадавшего в драке школьника перевели из реанимации

В Нижневартовске (ХМАО) получившего разрыв селезенки шестиклассника, подравшегося с соучеником, перевели из реанимации в палату хирургического отделения детской окружной клинической больницы. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора департамента образования Лилия Сарипова.
«Ребенок только вчера (6 февраля) переведен в хирургическое отделение», — уточнила Сарипова. Все эти дни он был в реанимации.
В департаменте здравоохранения ХМАО в ответ на вопрос журналиста агентства не стали раскрывать подробности его состояния. Они попросили переадресовать вопросы о самочувствии мальчика его родственникам. Мама школьника отказалась от комментариев, уточнив, что расследованием занимается Следственный комитет.
Педагоги школы № 3, во дворе которой произошла драка, получили выговор. Решается вопрос о снижении им стимулирующих выплат и применении мер дисциплинарной ответственности в отношении директора Лидии Лысенко. Подробности с видео драки, предшествующей ей перепиской в секретном школьном чате и версиями произошедшего — в большом материале URA.RU.
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