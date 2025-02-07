ВС РФ освободили населенный пункт Дружба в ДНР

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ВС РФ установили контроль над Дружбой
ВС РФ установили контроль над Дружбой Фото:
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Военнослужащие ВС РФ освободили поселок Дружба, который располагается на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Эта информация была озвучена в Министерстве обороны РФ.

«Российские войска освободили населенный пункт Дружба», — говорится в сообщении Минобороны. Кроме того, отмечено, что данный населенный пункт находится на северо-востоке от города Торецк в пределах ДНР.

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Военнослужащие ВС РФ освободили поселок Дружба, который располагается на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Эта информация была озвучена в Министерстве обороны РФ. «Российские войска освободили населенный пункт Дружба», — говорится в сообщении Минобороны. Кроме того, отмечено, что данный населенный пункт находится на северо-востоке от города Торецк в пределах ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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