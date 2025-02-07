ВС РФ освободили населенный пункт Дружба в ДНР

ВС РФ установили контроль над Дружбой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие ВС РФ освободили поселок Дружба, который располагается на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Эта информация была озвучена в Министерстве обороны РФ.
«Российские войска освободили населенный пункт Дружба», — говорится в сообщении Минобороны. Кроме того, отмечено, что данный населенный пункт находится на северо-востоке от города Торецк в пределах ДНР.
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