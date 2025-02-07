Свердловчанин-вахтовик, ехавший домой из ЯНАО, был высажен с поезда в Тюмени и оштрафован

Свердловского вахтовика, ехавшего со смены из Ноябрьска (ЯНАО), высадили в Тюмени за дебоширство. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«В дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что в поезде „Новый Уренгой — Пермь“ один из пассажиров нарушает общественный порядок», — рассказали на официальном сайте ведомства. По словам поездной бригады, пассажир употреблял алкоголь, курил в тамбуре и не реагировал на замечания проводников, после этого ему отказали в дальнейшем проезде.
Задержанный сотрудниками патрульно-постовой службы пояснил, что возвращался домой после вахты в Ноябрьске. Его оштрафовали на общую сумму 1800 рублей и поместили в помещение для задержанных.
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