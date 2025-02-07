Свердловчанин-вахтовик, ехавший домой из ЯНАО, был высажен с поезда в Тюмени и оштрафован

Вахтовик из Невьянска, ехавший из Ноябрьска попал в руки полиции за пьянку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дебошира задержали полицейские в Тюмени (архивное фото)
Дебошира задержали полицейские в Тюмени (архивное фото) Фото:

Свердловского вахтовика, ехавшего со смены из Ноябрьска (ЯНАО), высадили в Тюмени за дебоширство. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«В дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что в поезде „Новый Уренгой — Пермь“ один из пассажиров нарушает общественный порядок», — рассказали на официальном сайте ведомства. По словам поездной бригады, пассажир употреблял алкоголь, курил в тамбуре и не реагировал на замечания проводников, после этого ему отказали в дальнейшем проезде.

Задержанный сотрудниками патрульно-постовой службы пояснил, что возвращался домой после вахты в Ноябрьске. Его оштрафовали на общую сумму 1800 рублей и поместили в помещение для задержанных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловского вахтовика, ехавшего со смены из Ноябрьска (ЯНАО), высадили в Тюмени за дебоширство. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «В дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что в поезде „Новый Уренгой — Пермь“ один из пассажиров нарушает общественный порядок», — рассказали на официальном сайте ведомства. По словам поездной бригады, пассажир употреблял алкоголь, курил в тамбуре и не реагировал на замечания проводников, после этого ему отказали в дальнейшем проезде. Задержанный сотрудниками патрульно-постовой службы пояснил, что возвращался домой после вахты в Ноябрьске. Его оштрафовали на общую сумму 1800 рублей и поместили в помещение для задержанных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...