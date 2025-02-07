Мишустин объявил о росте доходов россиян, которые не смогла «съесть» инфляция

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Реальные доходы россиян выросли на 8,4%, инфляция не смогла их сократить. Об этом доложил премьер-министр Михаил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину.
«Реальные доходы россиян в 2024 году увеличились на 8,4%, реальные зарплаты за 11 месяцев 2024 года — на 8,7%. Инфляция не смогла уменьшить доходы населения», — сказал Мишустин в эфире «России 24». Он также подчеркнул, что безработица в стране сейчас составляет 2,3%.
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