Мишустин объявил о росте доходов россиян, которые не смогла «съесть» инфляция

Мишустин: реальные доходы россиян в 2024 году увеличились на 8,4%
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Реальные доходы россиян выросли на 8,4%, инфляция не смогла их сократить. Об этом доложил премьер-министр Михаил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину. 

«Реальные доходы россиян в 2024 году увеличились на 8,4%, реальные зарплаты за 11 месяцев 2024 года — на 8,7%. Инфляция не смогла уменьшить доходы населения», — сказал Мишустин в эфире «России 24». Он также подчеркнул, что безработица в стране сейчас составляет 2,3%. 

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Реальные доходы россиян выросли на 8,4%, инфляция не смогла их сократить. Об этом доложил премьер-министр Михаил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину.  «Реальные доходы россиян в 2024 году увеличились на 8,4%, реальные зарплаты за 11 месяцев 2024 года — на 8,7%. Инфляция не смогла уменьшить доходы населения», — сказал Мишустин в эфире «России 24». Он также подчеркнул, что безработица в стране сейчас составляет 2,3%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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