В Челябинской области в 2024 по сравнению с 2023 годом однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в цене на 2,6%. На данный момент средняя стоимость жилья в городе составляет 88 400 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.
«В Челябинской области стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке в феврале 2024 года составила 88 тысяч рублей. Цена снизилась на 2,6% по отношению к февралю 2023 года», — сообщили в пресс-службе.
При этом больше всего за год цены на вторичные однокомнатные квартиры снизились в Перми — на 4,8% до 82 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте по снижению цен оказалась Свердловская область, где «однушки» на вторичном рынке подешевели на 4,7% до 104 тысяч рублей за квадрат. Третье место в рейтинге занял Красноярский край. Там однокомнатное жилье на вторичном рынке за год упало в цене на 4,2% до 109 тысяч рублей за квадратный метр.
В Челябинской области квартиры за год снизились в цене до 88,4 тысяч рублей за квадратный метр
Скрин: пресс-служба «Домклик»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Челябинской области в 2024 по сравнению с 2023 годом однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в цене на 2,6%. На данный момент средняя стоимость жилья в городе составляет 88 400 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. «В Челябинской области стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке в феврале 2024 года составила 88 тысяч рублей. Цена снизилась на 2,6% по отношению к февралю 2023 года», — сообщили в пресс-службе. При этом больше всего за год цены на вторичные однокомнатные квартиры снизились в Перми — на 4,8% до 82 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте по снижению цен оказалась Свердловская область, где «однушки» на вторичном рынке подешевели на 4,7% до 104 тысяч рублей за квадрат. Третье место в рейтинге занял Красноярский край. Там однокомнатное жилье на вторичном рынке за год упало в цене на 4,2% до 109 тысяч рублей за квадратный метр.