Однокомнатные квартиры на вторичке в Челябинской области за год снизились в цене. Скрин

07 февраля 2025 в 17:05 Размер текста - 17 +

Однокомнатные квартиры снизились в цене на 2,6% за год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2024 по сравнению с 2023 годом однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в цене на 2,6%. На данный момент средняя стоимость жилья в городе составляет 88 400 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. «В Челябинской области стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке в феврале 2024 года составила 88 тысяч рублей. Цена снизилась на 2,6% по отношению к февралю 2023 года», — сообщили в пресс-службе. При этом больше всего за год цены на вторичные однокомнатные квартиры снизились в Перми — на 4,8% до 82 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте по снижению цен оказалась Свердловская область, где «однушки» на вторичном рынке подешевели на 4,7% до 104 тысяч рублей за квадрат. Третье место в рейтинге занял Красноярский край. Там однокомнатное жилье на вторичном рынке за год упало в цене на 4,2% до 109 тысяч рублей за квадратный метр. В Челябинской области квартиры за год снизились в цене до 88,4 тысяч рублей за квадратный метр Скрин: пресс-служба «Домклик» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в 2024 по сравнению с 2023 годом однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в цене на 2,6%. На данный момент средняя стоимость жилья в городе составляет 88 400 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. «В Челябинской области стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке в феврале 2024 года составила 88 тысяч рублей. Цена снизилась на 2,6% по отношению к февралю 2023 года», — сообщили в пресс-службе. При этом больше всего за год цены на вторичные однокомнатные квартиры снизились в Перми — на 4,8% до 82 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте по снижению цен оказалась Свердловская область, где «однушки» на вторичном рынке подешевели на 4,7% до 104 тысяч рублей за квадрат. Третье место в рейтинге занял Красноярский край. Там однокомнатное жилье на вторичном рынке за год упало в цене на 4,2% до 109 тысяч рублей за квадратный метр.