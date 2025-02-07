Однокомнатные квартиры на вторичке в Челябинской области за год снизились в цене. Скрин

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, строительство, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Однокомнатные квартиры снизились в цене на 2,6% за год Фото:

В Челябинской области в 2024 по сравнению с 2023 годом однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в цене на 2,6%. На данный момент средняя стоимость жилья в городе составляет 88 400 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«В Челябинской области стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке в феврале 2024 года составила 88 тысяч рублей. Цена снизилась на 2,6% по отношению к февралю 2023 года», — сообщили в пресс-службе.

При этом больше всего за год цены на вторичные однокомнатные квартиры снизились в Перми — на 4,8% до 82 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте по снижению цен оказалась Свердловская область, где «однушки» на вторичном рынке подешевели на 4,7% до 104 тысяч рублей за квадрат. Третье место в рейтинге занял Красноярский край. Там однокомнатное жилье на вторичном рынке за год упало в цене на 4,2% до 109 тысяч рублей за квадратный метр.

В Челябинской области квартиры за год снизились в цене до 88,4 тысяч рублей за квадратный метр
В Челябинской области квартиры за год снизились в цене до 88,4 тысяч рублей за квадратный метр

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В Челябинской области в 2024 по сравнению с 2023 годом однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в цене на 2,6%. На данный момент средняя стоимость жилья в городе составляет 88 400 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. «В Челябинской области стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке в феврале 2024 года составила 88 тысяч рублей. Цена снизилась на 2,6% по отношению к февралю 2023 года», — сообщили в пресс-службе. При этом больше всего за год цены на вторичные однокомнатные квартиры снизились в Перми — на 4,8% до 82 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте по снижению цен оказалась Свердловская область, где «однушки» на вторичном рынке подешевели на 4,7% до 104 тысяч рублей за квадрат. Третье место в рейтинге занял Красноярский край. Там однокомнатное жилье на вторичном рынке за год упало в цене на 4,2% до 109 тысяч рублей за квадратный метр.
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