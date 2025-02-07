Аналитик Таганов: государство должно обеспечивать нуждающихся жильем

Для малообеспеченных в стране нужно создать фонд социального жилья
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В стране нужно создать сегмент социального жилья
В стране нужно создать сегмент социального жилья Фото:

Государству следует создать отдельный сегмент социального жилья, чтобы обеспечивать им нуждающихся. Таким мнением с агентством поделился руководитель Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

«В России сейчас полностью отсутствует социальный сегмент в жилищной сфере, — говорит Таганов. — Именно государство должно взять на себя функцию по его созданию. Возводить доступное жилье и обеспечивать им малообеспеченные категории граждан с дальнейшей передачей этих квартир в собственность».

По мнению аналитика, главное не допустить пересечений социального жилья с коммерческим. «Пускай это квартиры будут предоставляться с какими-то ограничениями, скажем, их нельзя приватизировать в течение нескольких лет, нельзя сразу перепродать, потому что иначе потеряется смысл. И законодательно все эти моменты оформить». Подробнее читайте в материале URA.RU.

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Государству следует создать отдельный сегмент социального жилья, чтобы обеспечивать им нуждающихся. Таким мнением с агентством поделился руководитель Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов. «В России сейчас полностью отсутствует социальный сегмент в жилищной сфере, — говорит Таганов. — Именно государство должно взять на себя функцию по его созданию. Возводить доступное жилье и обеспечивать им малообеспеченные категории граждан с дальнейшей передачей этих квартир в собственность». По мнению аналитика, главное не допустить пересечений социального жилья с коммерческим. «Пускай это квартиры будут предоставляться с какими-то ограничениями, скажем, их нельзя приватизировать в течение нескольких лет, нельзя сразу перепродать, потому что иначе потеряется смысл. И законодательно все эти моменты оформить». Подробнее читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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