09 февраля 2025
08 февраля 2025

Раненому свердловскому бойцу СВО, которого бросила жена, написала музыкантка из Питера

Парализованный участник спецоперации Волков получает шанс на новую жизнь
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Александром Волковым. Екатеринбург, волков александр
22 июля 2023 года Александр получил минно-взрывную травму Фото:

После публикации на URA.RU истории о бойце Александре Волкове из свердловского села Щелкун, которого жена бросила из-за инвалидности, ему написала саксофонистка из Санкт-Петербурга. Девушка пообещала сыграть для него, если он приложит все усилия, чтобы восстановиться и встать на ноги.

Историю солдата Волкова URA.RU рассказало 2 февраля. Тяжелую минно-взрывную травму он получил 22 июля 2023 года. Его экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко Александра не приняли из-за тяжелого состояния. И военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям.

После двухнедельной комы Александра бросила супруга. Сейчас его главная мечта — поправить свое здоровье, чтобы проводить сына в первый класс. В разговоре с журналистами он вскользь упомянул, что почти два года не может получить статус ветерана. После публикации агентства ситуация вызвала реакцию в ЦВО. А еще через несколько дней бойцу вручили долгожданный документ.

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«Мне написала прекрасная девушка Ольга из Санкт-Петербурга, которая играет на саксофоне. Мы начали общаться, и в процессе переписки она призналась, что верит в меня. Ольга пообещала, что сыграет на своем инструменте специально для меня, как только мое здоровье улучшится. В ответ на такое теплое предложение я дал обещание, что обязательно начну ходить. Честно говоря, я даже не предполагал, что моя история затронет столько сердец. Мне очень приятно осознавать, что судьба обычного парня из уральской глубинки способна вызвать такой искренний отклик у стольких людей», — поделился Волков с журналистом URA.RU.

Александр проходит восстановление в екатеринбургской клинике «Реабилитация Доктора Волковой». Главный невролог учреждения Ирина Волкова (с бойцом они однофамильцы) уверена, что со временем он вернется к полноценной жизни. URA.RU продолжит следить за судьбой солдата.

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После публикации на URA.RU истории о бойце Александре Волкове из свердловского села Щелкун, которого жена бросила из-за инвалидности, ему написала саксофонистка из Санкт-Петербурга. Девушка пообещала сыграть для него, если он приложит все усилия, чтобы восстановиться и встать на ноги. Историю солдата Волкова URA.RU рассказало 2 февраля. Тяжелую минно-взрывную травму он получил 22 июля 2023 года. Его экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко Александра не приняли из-за тяжелого состояния. И военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям. После двухнедельной комы Александра бросила супруга. Сейчас его главная мечта — поправить свое здоровье, чтобы проводить сына в первый класс. В разговоре с журналистами он вскользь упомянул, что почти два года не может получить статус ветерана. После публикации агентства ситуация вызвала реакцию в ЦВО. А еще через несколько дней бойцу вручили долгожданный документ. «Мне написала прекрасная девушка Ольга из Санкт-Петербурга, которая играет на саксофоне. Мы начали общаться, и в процессе переписки она призналась, что верит в меня. Ольга пообещала, что сыграет на своем инструменте специально для меня, как только мое здоровье улучшится. В ответ на такое теплое предложение я дал обещание, что обязательно начну ходить. Честно говоря, я даже не предполагал, что моя история затронет столько сердец. Мне очень приятно осознавать, что судьба обычного парня из уральской глубинки способна вызвать такой искренний отклик у стольких людей», — поделился Волков с журналистом URA.RU. Александр проходит восстановление в екатеринбургской клинике «Реабилитация Доктора Волковой». Главный невролог учреждения Ирина Волкова (с бойцом они однофамильцы) уверена, что со временем он вернется к полноценной жизни. URA.RU продолжит следить за судьбой солдата.
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