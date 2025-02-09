Раненому свердловскому бойцу СВО, которого бросила жена, написала музыкантка из Питера

Парализованный участник спецоперации Волков получает шанс на новую жизнь

10 февраля 2025 в 06:30 Размер текста - 17 +

22 июля 2023 года Александр получил минно-взрывную травму Фото: Размик Закарян © URA.RU После публикации на URA.RU истории о бойце Александре Волкове из свердловского села Щелкун, которого жена бросила из-за инвалидности, ему написала саксофонистка из Санкт-Петербурга. Девушка пообещала сыграть для него, если он приложит все усилия, чтобы восстановиться и встать на ноги. Историю солдата Волкова URA.RU рассказало 2 февраля. Тяжелую минно-взрывную травму он получил 22 июля 2023 года. Его экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко Александра не приняли из-за тяжелого состояния. И военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям. После двухнедельной комы Александра бросила супруга. Сейчас его главная мечта — поправить свое здоровье, чтобы проводить сына в первый класс. В разговоре с журналистами он вскользь упомянул, что почти два года не может получить статус ветерана. После публикации агентства ситуация вызвала реакцию в ЦВО. А еще через несколько дней бойцу вручили долгожданный документ. Новость по теме «Он мне такой не нужен»: жена ушла от искалеченного свердловского бойца СВО. Видео «Мне написала прекрасная девушка Ольга из Санкт-Петербурга, которая играет на саксофоне. Мы начали общаться, и в процессе переписки она призналась, что верит в меня. Ольга пообещала, что сыграет на своем инструменте специально для меня, как только мое здоровье улучшится. В ответ на такое теплое предложение я дал обещание, что обязательно начну ходить. Честно говоря, я даже не предполагал, что моя история затронет столько сердец. Мне очень приятно осознавать, что судьба обычного парня из уральской глубинки способна вызвать такой искренний отклик у стольких людей», — поделился Волков с журналистом URA.RU. Александр проходит восстановление в екатеринбургской клинике «Реабилитация Доктора Волковой». Главный невролог учреждения Ирина Волкова (с бойцом они однофамильцы) уверена, что со временем он вернется к полноценной жизни. URA.RU продолжит следить за судьбой солдата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на URA.RU истории о бойце Александре Волкове из свердловского села Щелкун, которого жена бросила из-за инвалидности, ему написала саксофонистка из Санкт-Петербурга. Девушка пообещала сыграть для него, если он приложит все усилия, чтобы восстановиться и встать на ноги. Историю солдата Волкова URA.RU рассказало 2 февраля. Тяжелую минно-взрывную травму он получил 22 июля 2023 года. Его экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко Александра не приняли из-за тяжелого состояния. И военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям. После двухнедельной комы Александра бросила супруга. Сейчас его главная мечта — поправить свое здоровье, чтобы проводить сына в первый класс. В разговоре с журналистами он вскользь упомянул, что почти два года не может получить статус ветерана. После публикации агентства ситуация вызвала реакцию в ЦВО. А еще через несколько дней бойцу вручили долгожданный документ. «Мне написала прекрасная девушка Ольга из Санкт-Петербурга, которая играет на саксофоне. Мы начали общаться, и в процессе переписки она призналась, что верит в меня. Ольга пообещала, что сыграет на своем инструменте специально для меня, как только мое здоровье улучшится. В ответ на такое теплое предложение я дал обещание, что обязательно начну ходить. Честно говоря, я даже не предполагал, что моя история затронет столько сердец. Мне очень приятно осознавать, что судьба обычного парня из уральской глубинки способна вызвать такой искренний отклик у стольких людей», — поделился Волков с журналистом URA.RU. Александр проходит восстановление в екатеринбургской клинике «Реабилитация Доктора Волковой». Главный невролог учреждения Ирина Волкова (с бойцом они однофамильцы) уверена, что со временем он вернется к полноценной жизни. URA.RU продолжит следить за судьбой солдата.