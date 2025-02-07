В Тюмени задержали самолет из-за девушки, ее ухажера и бомбы

Рейс из Тюмени в Москву не смог вовремя вылететь из-за сообщения о бомбе
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс вылетел с опозданием на три часа
Рейс вылетел с опозданием на три часа Фото:

В Тюмени на три часа задержали рейс в Москву из девушки и пристававшего к ней парня. Чтобы отвадить настойчивого кавалера тюменке пришлось сказать, что у того находится бомба. Информация об этом появилась в telegram-канале «Авиаторщина».

«Сегодня утром 31-летняя фотограф Диана М. из Тюмени собиралась по делам в столицу и направилась в местный аэропорт Рощино на рейс DP6562 авиакомпании „Победа“. Во время ожидания посадки к ней подошел познакомиться 33-летний астраханец Мамука А», — говорится в сообщении.

Приставания мужчины продолжились и в самолете. Девушка не нашла иного способа остановить назойливые ухаживания и сообщила бортпроводникам о том, что у него торчат провода, напоминающие взрывное устройство.

Экипаж принял решение вызвать транспортную полицию. Девушку и ее ухажера доставили в линейный отдел. По данным онлайн-табло Рощино, вылет отложили на три часа: вместо 5:30 утра самолет покинул авиагавань в 8:35.

В транспортную прокуратуру направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени на три часа задержали рейс в Москву из девушки и пристававшего к ней парня. Чтобы отвадить настойчивого кавалера тюменке пришлось сказать, что у того находится бомба. Информация об этом появилась в telegram-канале «Авиаторщина». «Сегодня утром 31-летняя фотограф Диана М. из Тюмени собиралась по делам в столицу и направилась в местный аэропорт Рощино на рейс DP6562 авиакомпании „Победа“. Во время ожидания посадки к ней подошел познакомиться 33-летний астраханец Мамука А», — говорится в сообщении. Приставания мужчины продолжились и в самолете. Девушка не нашла иного способа остановить назойливые ухаживания и сообщила бортпроводникам о том, что у него торчат провода, напоминающие взрывное устройство. Экипаж принял решение вызвать транспортную полицию. Девушку и ее ухажера доставили в линейный отдел. По данным онлайн-табло Рощино, вылет отложили на три часа: вместо 5:30 утра самолет покинул авиагавань в 8:35. В транспортную прокуратуру направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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