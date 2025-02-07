«Поразил своей жестокостью»: силовики раскрыли подробности убийства пары в Каменске-Уральском. Фото

В Каменске-Уральском поймали 19-летнего парня, который убил пару из-за ссоры

07 февраля 2025 в 20:37 Размер текста - 17 +

После жестокого убийства фигурант пытался спрятаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге поймали 19-летнего парня, который с особой жестокостью расправился с 39-летним мужчиной и 36-летней женщиной в Каменске-Уральском во время застолья. Поводом послужила ссора между молодым человеком и гостем, которому показалось, что тот оказывал знаки внимания его сожительнице. После убийства преступник пытался «залечь на дно», рассказали URA.RU правоохранители. «В ходе ссоры фигурант вооружился ножом и причинил своему оппоненту множественные ранения. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия. После этого обвиняемый убил женщину, вступившую с ним в конфликт из-за совершенного фигурантом преступления. Он нанес множественные удары, в том числе ножом и молотком», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Следователи организовали проверку и завели уголовное дело, допрашиваются свидетели, а также назначена судмедэкспертиза. Фигуранта могут отправить на психиатрическую экспертизу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, убийцу поймали сыщики угрозыска ОВД Каменск-Уральского с коллегами из полиции Екатеринбурга, где 19-летний парень пытался спрятаться. «Обвиняемый в данном преступлении, поразившем своей жестокостью даже бывалых оперативников, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа», — отметил полковник Горелых. Со своими жертвами душегуб познакомился только в январе, после чего периодически с ними выпивал. Преступление случилось 4 февраля, однако о нем стало известно только через три дня. Жильцы, которых опросили полицейские, рассказали, что с понедельника на вторник убили мужчину, а со вторника на среду — его возлюбленную. Тело женщины обнаружили практически раздетой. Обвиняемый в двойном убийстве в Каменске-Уральском Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге поймали 19-летнего парня, который с особой жестокостью расправился с 39-летним мужчиной и 36-летней женщиной в Каменске-Уральском во время застолья. Поводом послужила ссора между молодым человеком и гостем, которому показалось, что тот оказывал знаки внимания его сожительнице. После убийства преступник пытался «залечь на дно», рассказали URA.RU правоохранители. «В ходе ссоры фигурант вооружился ножом и причинил своему оппоненту множественные ранения. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия. После этого обвиняемый убил женщину, вступившую с ним в конфликт из-за совершенного фигурантом преступления. Он нанес множественные удары, в том числе ножом и молотком», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Следователи организовали проверку и завели уголовное дело, допрашиваются свидетели, а также назначена судмедэкспертиза. Фигуранта могут отправить на психиатрическую экспертизу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, убийцу поймали сыщики угрозыска ОВД Каменск-Уральского с коллегами из полиции Екатеринбурга, где 19-летний парень пытался спрятаться. «Обвиняемый в данном преступлении, поразившем своей жестокостью даже бывалых оперативников, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа», — отметил полковник Горелых. Со своими жертвами душегуб познакомился только в январе, после чего периодически с ними выпивал. Преступление случилось 4 февраля, однако о нем стало известно только через три дня. Жильцы, которых опросили полицейские, рассказали, что с понедельника на вторник убили мужчину, а со вторника на среду — его возлюбленную. Тело женщины обнаружили практически раздетой.