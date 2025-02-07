В Каменске-Уральском жестоко расправились с парой

В Каменске-Уральском (Свердловская область) жестоко убили мужчину и женщину. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовой среде. ЧП, по словам местных жителей, произошло в начале месяца, но известно об этом стало лишь 5 февраля.
По предварительным данным, убийство произошло в квартире на улице Лермонтова (Синарский район). В случившемся подозревают 19-летнего парня по имени Данил. «С женщиной он расправился с помощью молотка, а мужчину зарезал ножом. После преступления он мог скрываться у своих друзей», — сказал URA.RU первый собеседник агентства.
Вторая собеседница дополнила, что трагедия произошла в доме подозреваемого. «Он снимал квартиру. Погибшие были у него в гостях. У убитой женщины есть ребенок, но она сама лишена родительских прав», — сказала соседка.
«У Данила уже были проблемы с законом. Говорят, что в школе он всех терроризировал. Сам из неблагополучной семьи. Его мотивы пока неясны», — описал подозреваемого его знакомый.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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