В Каменске-Уральском жестоко расправились с парой

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Двойное убийство произошло в начале месяца Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) жестоко убили мужчину и женщину. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовой среде. ЧП, по словам местных жителей, произошло в начале месяца, но известно об этом стало лишь 5 февраля.

По предварительным данным, убийство произошло в квартире на улице Лермонтова (Синарский район). В случившемся подозревают 19-летнего парня по имени Данил. «С женщиной он расправился с помощью молотка, а мужчину зарезал ножом. После преступления он мог скрываться у своих друзей», — сказал URA.RU первый собеседник агентства.

Вторая собеседница дополнила, что трагедия произошла в доме подозреваемого. «Он снимал квартиру. Погибшие были у него в гостях. У убитой женщины есть ребенок, но она сама лишена родительских прав», — сказала соседка.

«У Данила уже были проблемы с законом. Говорят, что в школе он всех терроризировал. Сам из неблагополучной семьи. Его мотивы пока неясны», — описал подозреваемого его знакомый.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) жестоко убили мужчину и женщину. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовой среде. ЧП, по словам местных жителей, произошло в начале месяца, но известно об этом стало лишь 5 февраля. По предварительным данным, убийство произошло в квартире на улице Лермонтова (Синарский район). В случившемся подозревают 19-летнего парня по имени Данил. «С женщиной он расправился с помощью молотка, а мужчину зарезал ножом. После преступления он мог скрываться у своих друзей», — сказал URA.RU первый собеседник агентства. Вторая собеседница дополнила, что трагедия произошла в доме подозреваемого. «Он снимал квартиру. Погибшие были у него в гостях. У убитой женщины есть ребенок, но она сама лишена родительских прав», — сказала соседка. «У Данила уже были проблемы с законом. Говорят, что в школе он всех терроризировал. Сам из неблагополучной семьи. Его мотивы пока неясны», — описал подозреваемого его знакомый. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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