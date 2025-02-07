Раскрыты потери ВСУ за пять месяцев боев за Торецк

В боях за Торецк (Дзержинск) в ДНР, которые продолжались пять месяцев, ВСУ потеряли около 26 тысяч военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВСУ за пять месяцев боев за Торецк потеряли 26 тысяч военных», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что также было уничтожено более 240 танков и других бронированных машин, а также свыше 340 орудий полевой артиллерии и минометов.
ВС РФ 7 февраля заняли город Торецк, сообщило Минобороны РФ. Операция была проведена 1-й, 9-й и 132-й гвардейскими мотострелковыми бригадами в сотрудничестве с добровольческим формированием «Ветераны».
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