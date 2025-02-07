Раскрыты потери ВСУ за пять месяцев боев за Торецк

МО РФ: в течение пяти месяцев боев за Торецк ВСУ потеряли 26 тысяч бойцов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ понесли большие потери во время боев за Торецк, заявили в Минобороны РФ
ВСУ понесли большие потери во время боев за Торецк, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В боях за Торецк (Дзержинск) в ДНР, которые продолжались пять месяцев, ВСУ потеряли около 26 тысяч военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ВСУ за пять месяцев боев за Торецк потеряли 26 тысяч военных», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что также было уничтожено более 240 танков и других бронированных машин, а также свыше 340 орудий полевой артиллерии и минометов. 

ВС РФ 7 февраля заняли город Торецк, сообщило Минобороны РФ. Операция была проведена 1-й, 9-й и 132-й гвардейскими мотострелковыми бригадами в сотрудничестве с добровольческим формированием «Ветераны».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В боях за Торецк (Дзержинск) в ДНР, которые продолжались пять месяцев, ВСУ потеряли около 26 тысяч военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВСУ за пять месяцев боев за Торецк потеряли 26 тысяч военных», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что также было уничтожено более 240 танков и других бронированных машин, а также свыше 340 орудий полевой артиллерии и минометов.  ВС РФ 7 февраля заняли город Торецк, сообщило Минобороны РФ. Операция была проведена 1-й, 9-й и 132-й гвардейскими мотострелковыми бригадами в сотрудничестве с добровольческим формированием «Ветераны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...