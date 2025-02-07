Финляндия может готовиться к открытому конфликту с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. В своем сообщении в соцсети X он выразил мнение о том, что предстоящий запрет на сделки с недвижимостью для россиян является частью этой подготовки.
«Финское правительство отчаянно пытается превратить русских в преступников в нашей стране. Все это делается для подготовки к войне, и, конечно, есть идиоты, которые аплодируют», — возмутился Туомас Малинен.
Этот же профессор ранее допустил, что НАТО готовится к конфликту с Россией после того, как будет урегулирована ситуация на Украине. По его словам, альянс намеренно поддерживает напряженность в регионе. Также он считает президента США Дональда Трампа тем, кто добьется мирного соглашения между РФ и властями Украины.
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