07 февраля 2025

Профессор Малинен: Финляндия готовится к войне с Россией

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Малинен назвал финнов идиотами
Малинен назвал финнов идиотами Фото:

Финляндия может готовиться к открытому конфликту с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. В своем сообщении в соцсети X он выразил мнение о том, что предстоящий запрет на сделки с недвижимостью для россиян является частью этой подготовки.

«Финское правительство отчаянно пытается превратить русских в преступников в нашей стране. Все это делается для подготовки к войне, и, конечно, есть идиоты, которые аплодируют», — возмутился Туомас Малинен.

Этот же профессор ранее допустил, что НАТО готовится к конфликту с Россией после того, как будет урегулирована ситуация на Украине. По его словам, альянс намеренно поддерживает напряженность в регионе. Также он считает президента США Дональда Трампа тем, кто добьется мирного соглашения между РФ и властями Украины.

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Финляндия может готовиться к открытому конфликту с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. В своем сообщении в соцсети X он выразил мнение о том, что предстоящий запрет на сделки с недвижимостью для россиян является частью этой подготовки. «Финское правительство отчаянно пытается превратить русских в преступников в нашей стране. Все это делается для подготовки к войне, и, конечно, есть идиоты, которые аплодируют», — возмутился Туомас Малинен. Этот же профессор ранее допустил, что НАТО готовится к конфликту с Россией после того, как будет урегулирована ситуация на Украине. По его словам, альянс намеренно поддерживает напряженность в регионе. Также он считает президента США Дональда Трампа тем, кто добьется мирного соглашения между РФ и властями Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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