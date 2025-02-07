07 февраля 2025

Зеленский решил поставить Трампу условие по редкоземельным металлам

Зеленский: Украина готова развивать месторождения ископаемых вместе с США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский предложил Трампу партнерство
Зеленский предложил Трампу партнерство Фото:

Украина готова развивать вместе с США месторождения полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Это очень богатая земля [Украина]. Это не значит, что мы ее кому-то отдадим, даже стратегическим партнерам. Мы говорим о партнерстве... Давайте развивать это вместе, зарабатывать деньги, и самое главное, это касается безопасности западного мира... [Инвестиционные модели] могут быть разными... Партнеры договариваются о том, как они будут инвестировать. Иногда это 50 на 50, если партнеров двое. Может быть, трое или четверо... США первые — мы первыми поделились этим планом с ними», — сказал президент Украины в интервью Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на помощь Киеву. Зеленский в свою очередь сказал, что Украина не может оплатить помощь США с помощью своих полезных ископаемых, поскольку они находятся на неподконтрольных Киеву территориях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина готова развивать вместе с США месторождения полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. «Это очень богатая земля [Украина]. Это не значит, что мы ее кому-то отдадим, даже стратегическим партнерам. Мы говорим о партнерстве... Давайте развивать это вместе, зарабатывать деньги, и самое главное, это касается безопасности западного мира... [Инвестиционные модели] могут быть разными... Партнеры договариваются о том, как они будут инвестировать. Иногда это 50 на 50, если партнеров двое. Может быть, трое или четверо... США первые — мы первыми поделились этим планом с ними», — сказал президент Украины в интервью Reuters. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на помощь Киеву. Зеленский в свою очередь сказал, что Украина не может оплатить помощь США с помощью своих полезных ископаемых, поскольку они находятся на неподконтрольных Киеву территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...