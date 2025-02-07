Зеленский решил поставить Трампу условие по редкоземельным металлам

Украина готова развивать вместе с США месторождения полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
«Это очень богатая земля [Украина]. Это не значит, что мы ее кому-то отдадим, даже стратегическим партнерам. Мы говорим о партнерстве... Давайте развивать это вместе, зарабатывать деньги, и самое главное, это касается безопасности западного мира... [Инвестиционные модели] могут быть разными... Партнеры договариваются о том, как они будут инвестировать. Иногда это 50 на 50, если партнеров двое. Может быть, трое или четверо... США первые — мы первыми поделились этим планом с ними», — сказал президент Украины в интервью Reuters.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на помощь Киеву. Зеленский в свою очередь сказал, что Украина не может оплатить помощь США с помощью своих полезных ископаемых, поскольку они находятся на неподконтрольных Киеву территориях.
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