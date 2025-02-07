«Бывшей жене, наверное, неприятно» — как отреагировали фанаты Shamanа на совместное фото с Мизулиной

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов опубликовали совместные фотографии

08 февраля 2025 в 02:14 Размер текста - 17 +

Пост Shaman от 7 февраля собрал тысячи комментариев Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выложили в своих telegram-каналах cообщения с одинаковым совместным фото, под которым публично признались в любви друг к другу. Посты появились сразу после премьерного выступления исполнителя в этно-опере «Князь Владимир» и собрали тысячи реакций и комментариев. Как отреагировали поклонники на признания — в материале URA.RU. Фанаты поддержали пару Некоторые из поклонников под постом, который выложил артист, пожелали счастья и любви. Они отнеслись к сообщению с пониманием и искренне поверили, что их чувства с Екатериной Мизулиной настоящие. Поклонницы поверили в искренность чувств своего кумира Фото: Илья Московец © URA.RU «Ярослав, поздравляю тебя. Ты нашел свою любовь», — написали пользователи мессенджера. Фанаты сочли их красивой парой, порадовавшись за опубликованный снимок. Они отметили, что вместе певец и общественница смотрятся очень органично. А некоторые попросили пригласить их, когда станет известна дата свадьбы. Другие сочли интригу пиар-ходом Подписчицы telegram-канала Shaman посчитали его интриганом, который специально накаляет атмосферу для раскрутки собственных концертов. По словам поклонниц певца, пару объединяет только дружба. При этом не исключают, что Shaman может сделать предложение Мизулиной 9 марта на концерте в Москве. Shaman просто успешно рекламирует свою концертную деятельность, посчитала часть фанаток Фото: Илья Московец © URA.RU «Скорее всего это очередная разводиловка. Закручивают интригу», — делятся мнением подписчики. Часть фанатов убеждена, что продолжениям отношениям дальше не будет. Они не постеснялись в выражениях, назвав происходящее «индийским кино», хайпом и сериалом. Хейтеры отказались принимать происходящее Часть поклонниц отметила, что истинное счастье любит тишину, и паре незачем было устраивать шоу. Высказали негатив они и в адрес Shaman, и в адрес Мизулиной. Некоторые решили обвинить артиста в лицемерии Фото: Владимир Андреев © URA.RU «До неприличия много госпожи Мизулиной… Как-то у него все быстро в сердечных делах. То бывшую супругу восхвалял, благодарил на концертах, теперь другая уже. Бывшей жене, наверное, неприятно, мягко говоря», — написала одна из фанаток. Изучив снимок, другие пришли к выводу, что в глазах Ярослава «нет любви». Они выразили ревность, разочарование, высказав желание громко хлопнуть дверью и сдать билеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выложили в своих telegram-каналах cообщения с одинаковым совместным фото, под которым публично признались в любви друг к другу. Посты появились сразу после премьерного выступления исполнителя в этно-опере «Князь Владимир» и собрали тысячи реакций и комментариев. Как отреагировали поклонники на признания — в материале URA.RU. Некоторые из поклонников под постом, который выложил артист, пожелали счастья и любви. Они отнеслись к сообщению с пониманием и искренне поверили, что их чувства с Екатериной Мизулиной настоящие. «Ярослав, поздравляю тебя. Ты нашел свою любовь», — написали пользователи мессенджера. Фанаты сочли их красивой парой, порадовавшись за опубликованный снимок. Они отметили, что вместе певец и общественница смотрятся очень органично. А некоторые попросили пригласить их, когда станет известна дата свадьбы. Подписчицы telegram-канала Shaman посчитали его интриганом, который специально накаляет атмосферу для раскрутки собственных концертов. По словам поклонниц певца, пару объединяет только дружба. При этом не исключают, что Shaman может сделать предложение Мизулиной 9 марта на концерте в Москве. «Скорее всего это очередная разводиловка. Закручивают интригу», — делятся мнением подписчики. Часть фанатов убеждена, что продолжениям отношениям дальше не будет. Они не постеснялись в выражениях, назвав происходящее «индийским кино», хайпом и сериалом. Часть поклонниц отметила, что истинное счастье любит тишину, и паре незачем было устраивать шоу. Высказали негатив они и в адрес Shaman, и в адрес Мизулиной. «До неприличия много госпожи Мизулиной… Как-то у него все быстро в сердечных делах. То бывшую супругу восхвалял, благодарил на концертах, теперь другая уже. Бывшей жене, наверное, неприятно, мягко говоря», — написала одна из фанаток. Изучив снимок, другие пришли к выводу, что в глазах Ярослава «нет любви». Они выразили ревность, разочарование, высказав желание громко хлопнуть дверью и сдать билеты.