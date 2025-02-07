Боец 352-го батальона ВС РФ сообщил о больших потерях украинской армии в районе села Русского Поречного (Курская область). По его словам, это стало причиной жестокого отношения украинских военных к местному населению.
«В окрестностях Русского Поречного противник потерял несколько сотен человек, бронетехнику. Возможно, из-за этого он и уничтожил жителей — от злости из-за своих проигрышей. Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков», — сказал РИА Новости боец 352-го батальона с позывным «Странник».
Местность вокруг Русского Поречного покрыта следами конфликта и украинской военной техники. Военный также сообщил о наличии множества тел в лесопосадках, а также обнаружении обрывков униформы и снаряжения, произведенного в странах НАТО.
Ранее URA.RU писало, что в Кремль назвал героическим противостояние российских войск ВСУ в Курской области. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, солдаты не жалеют себя и это заслуживает высшую оценку. До этого 7 февраля армия РФ отразила контрнаступление украинских военных под Курском. Попытка наступления ВСУ была направлена на населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок.
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