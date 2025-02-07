07 февраля 2025

Боец ВС РФ назвал причину расправы ВСУ над жителями в Курской области

Боец «Странник»: ВСУ казнили жителей Русского Поречного из-за мести
© Служба новостей «URA.RU»
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Местность вокруг Русского Поречного покрыта следами конфликта
Местность вокруг Русского Поречного покрыта следами конфликта Фото:

Боец 352-го батальона ВС РФ сообщил о больших потерях украинской армии в районе села Русского Поречного (Курская область). По его словам, это стало причиной жестокого отношения украинских военных к местному населению.

«В окрестностях Русского Поречного противник потерял несколько сотен человек, бронетехнику. Возможно, из-за этого он и уничтожил жителей — от злости из-за своих проигрышей. Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков», — сказал РИА Новости боец 352-го батальона с позывным «Странник».

Местность вокруг Русского Поречного покрыта следами конфликта и украинской военной техники. Военный также сообщил о наличии множества тел в лесопосадках, а также обнаружении обрывков униформы и снаряжения, произведенного в странах НАТО.

Ранее URA.RU писало, что в Кремль назвал героическим противостояние российских войск ВСУ в Курской области. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, солдаты не жалеют себя и это заслуживает высшую оценку. До этого 7 февраля армия РФ отразила контрнаступление украинских военных под Курском. Попытка наступления ВСУ была направлена на населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок. 

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Боец 352-го батальона ВС РФ сообщил о больших потерях украинской армии в районе села Русского Поречного (Курская область). По его словам, это стало причиной жестокого отношения украинских военных к местному населению. «В окрестностях Русского Поречного противник потерял несколько сотен человек, бронетехнику. Возможно, из-за этого он и уничтожил жителей — от злости из-за своих проигрышей. Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков», — сказал РИА Новости боец 352-го батальона с позывным «Странник». Местность вокруг Русского Поречного покрыта следами конфликта и украинской военной техники. Военный также сообщил о наличии множества тел в лесопосадках, а также обнаружении обрывков униформы и снаряжения, произведенного в странах НАТО. Ранее URA.RU писало, что в Кремль назвал героическим противостояние российских войск ВСУ в Курской области. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, солдаты не жалеют себя и это заслуживает высшую оценку. До этого 7 февраля армия РФ отразила контрнаступление украинских военных под Курском. Попытка наступления ВСУ была направлена на населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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