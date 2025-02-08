Суд счел, что историк Соколов убил аспирантку из-за конфликта с видеоблогером

Историк из Санкт-Петербурга Олег Соколов убил аспирантку под влиянием травмирующей психику ситуации, которая сложилась в ходе конфликта с блогером Евгением Понасенковым (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом говорится в судебном документе.
«Перед совершением преступления у Соколова сложилась длительная психотравмирующая ситуация из-за его конфликта с Понасенковым. Она привела к росту внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов и ухудшению психофизиологического состояния», — передает ТАСС со ссылкой на приговор суда по делу Соколова.
Ранее Санкт-Петербургский суд постановил вернуть орден Почетного легиона историку Соколову, которого признали виновным в убийстве сожительницы-аспирантки и незаконном хранении оружия. Ученый был удостоен этой награды в 2003 году за заслуги перед Францией в изучении наполеоновских войн и активную лекторскую деятельность в университете Сорбонна.
* Евгений Понасенков признан Минюстом РФ иноагентом
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