Суд счел, что историк Соколов убил аспирантку из-за конфликта с видеоблогером

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В приговоре суда отметили причину преступления
В приговоре суда отметили причину преступления Фото:

Историк из Санкт-Петербурга Олег Соколов убил аспирантку под влиянием травмирующей психику ситуации, которая сложилась в ходе конфликта с блогером Евгением Понасенковым (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом говорится в судебном документе.

«Перед совершением преступления у Соколова сложилась длительная психотравмирующая ситуация из-за его конфликта с Понасенковым. Она привела к росту внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов и ухудшению психофизиологического состояния», — передает ТАСС со ссылкой на приговор суда по делу Соколова.

Ранее Санкт-Петербургский суд постановил вернуть орден Почетного легиона историку Соколову, которого признали виновным в убийстве сожительницы-аспирантки и незаконном хранении оружия. Ученый был удостоен этой награды в 2003 году за заслуги перед Францией в изучении наполеоновских войн и активную лекторскую деятельность в университете Сорбонна.

* Евгений Понасенков признан Минюстом РФ иноагентом

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Историк из Санкт-Петербурга Олег Соколов убил аспирантку под влиянием травмирующей психику ситуации, которая сложилась в ходе конфликта с блогером Евгением Понасенковым (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом говорится в судебном документе. «Перед совершением преступления у Соколова сложилась длительная психотравмирующая ситуация из-за его конфликта с Понасенковым. Она привела к росту внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов и ухудшению психофизиологического состояния», — передает ТАСС со ссылкой на приговор суда по делу Соколова. Ранее Санкт-Петербургский суд постановил вернуть орден Почетного легиона историку Соколову, которого признали виновным в убийстве сожительницы-аспирантки и незаконном хранении оружия. Ученый был удостоен этой награды в 2003 году за заслуги перед Францией в изучении наполеоновских войн и активную лекторскую деятельность в университете Сорбонна. * Евгений Понасенков признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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