Историку Соколову, который расчленил сожительницу-аспирантку, вернут высокую награду

Санкт-Петербургский суд постановил вернуть орден Почетного легиона ученому-историку Олегу Соколову, которого признали виновным в убийстве сожительницы-аспирантки и незаконном хранении оружия. Об этом свидетельствует текст приговора.
«Мобильные телефоны Honor и Asus, системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена Почетного легиона, орден Почетного легиона, принадлежащие Соколову, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего», — говорится в документе. Текст передает ТАСС.
Орден Почетного легиона является высшим знаком отличия во Франции и был учрежден бывшим императором страны Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Олег Соколов был удостоен этой награды в 2003 году за заслуги перед Францией в изучении наполеоновских войн и активную лекторскую деятельность в университете Сорбонна.
В ноябре 2019 года был арестован экс-преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Задержание произошло после того, как он попытался сбросить в реку Мойку части человеческого тела. В рамках следствия было установлено, что его жертвой стала аспирантка того же университета Анастасия Ещенко. Согласно выводам суда, преступление было совершено в квартире Соколова. В ходе ссоры он застрелил Ещенко из ружья-обреза, после чего расчленил ее тело в попытке скрыть следы преступления.
Во время обыска в квартире Соколова следователи обнаружили пакет, в котором находилась голова погибшей. Также в той же комнате были найдены личные документы Ещенко. В кухонной мусорной корзине находились ее украшения с пятнами крови. Кроме того, в жилище обвиняемого было найдено оружие и боеприпасы: заряженный обрез охотничьего ружья и десять коробок с патронами.
Сам Соколов утверждал, что в произошедшей трагедии виновен известный публицист и историк Евгений Понасенков (признан Минюстом РФ иноагентом). Понасенков отрицал все обвинения в свой адрес.
В ходе судебного заседания прокурор представила выдержки из дневника Анастасии Ещенко. В записях аспирантки часто упоминается ее низкая самооценка. Она называла Соколова своим мужем. В дневнике покойная делится описаниями своих усилий готовить вкусные блюда для любимого и поддерживать порядок в доме. Она стремилась быть не только женой, но и подругой для мужа. В декабре 2020 года суд приговорил Соколова к 12,5 года заключения в исправительной колонии строгого режима.
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