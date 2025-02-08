Онколог назвала продукты, снижающие риск развития рака

Потребление растительных продуктов снижает риск развития рака, сообщила диетолог-онколог Рэйчел С. Миллер из Онкологического центра при Университете Кентукки (США). Она утверждает, что диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми и бобовыми, может предотвратить многие виды онкологических заболеваний.
«В интернете можно найти противоречивые советы по питанию, но научные данные подтверждают, что диета, богатая растительными продуктами, способствует снижению риска онкологических заболеваний», — отметила Миллер. Ее слова передает «Ридус».
По словам диетолога, питательная диета с акцентом на растительные продукты не подразумевает полное исключение мяса и молочных изделий из рациона. Основными компонентами питания должны стать овощи, фрукты, цельные злаки и бобовые, в то время как продукты животного происхождения могут выступать в качестве дополнения к основной диете.
Эксперт подчеркнула, что диета, основанная на растительной пище, не только уменьшает риск развития раковых заболеваний, но и способствует поддержанию здорового веса, благотворно влияет на состояние кожи и волос, а также улучшает функции мозга и пищеварительной системы. «Даже маленькие, но положительные изменения в диете со временем могут значительно снизить риск заболеваемости раком», — подчеркнула Миллер.
Диетолог также дала несколько советов, которые помогут начать диету. По ее словам, следующие изменения в ежедневном рационе сделают питание более здоровым:
- Увеличьте количество овощей, добавляя их к каждому обеду и ужину;
- Отдавайте предпочтение продуктам из цельного зерна, таким как хлеб и макаронные изделия, вместо тех, что сделаны из белой муки;
- Включайте блюда из бобовых в свой рацион несколько раз в неделю;
- Храните фрукты в легкодоступных местах, чтобы выбирать здоровые перекусы;
- Готовьте вегетарианские блюда один или два раза в неделю.
Ранее ученые назвали фрукт с противораковым свойством. Так, по мнению специалистом Курчатовского института и Петербургского института ядерной физики, разработанный ими метод с использованием грейпфрута и белка Hsp70 способен эффективно бороться с опухолями. Новая методика обеспечивает эффективную доставку белка в раковые клетки, что способствует их лучшему обнаружению и последующему уничтожению иммунной системой организма.
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