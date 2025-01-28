Ученые назвали фрукт с противораковым свойством

Российские ученые выяснили, что грейпфрут помогает бороться с раком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученые считают, что грейпфрут может помочь в борьбе с раком
Ученые считают, что грейпфрут может помочь в борьбе с раком Фото:

Специалисты Курчатовского института совместно с Петербургским институтом ядерной физики считают, что грейпфрут способен помочь в борьбе с раком. Они разработали новый метод борьбы с опухолями с использованием цитруса и белка Hsp70.

«Российские специалисты открыли перспективный способ борьбы с опухолями при помощи грейпфрута и белка теплового шока Hsp70», — сообщил «Ридус». Разработанный подход позволяет эффективно доставлять белок в опухолевые клетки, усиливая их распознавание и уничтожение иммунной системой организма.

По результатам исследований, внеклеточные пузырьки из грейпфрута с нагруженным белком Hsp70 значительно повысили эффективность терапии. Опыты проводились на мышах. Ученые увидели положительный эффект от добавки: обработанные мыши жили дольше, а размеры опухоли у них уменьшились.

Эксперименты показали, что такой метод активизирует иммунную систему для борьбы с раком. Комбинация из грейпфрута и Hsp70 открывает новые перспективы для клинического применения этой технологии в лечении рака.

Грейпфрут богат витамином С, бета-каротином, ликопином и флавоноидами. Эти компоненты способствуют улучшению здоровья глаз, а также помогают снизить уровень холестерина и артериальное давление. Бесконтрольно употреблять данный фрукт не стоит, ведь витамин С оказывает не только положительный эффект на организм. Польза и негативные эффекты витамина С — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты Курчатовского института совместно с Петербургским институтом ядерной физики считают, что грейпфрут способен помочь в борьбе с раком. Они разработали новый метод борьбы с опухолями с использованием цитруса и белка Hsp70. «Российские специалисты открыли перспективный способ борьбы с опухолями при помощи грейпфрута и белка теплового шока Hsp70», — сообщил «Ридус». Разработанный подход позволяет эффективно доставлять белок в опухолевые клетки, усиливая их распознавание и уничтожение иммунной системой организма. По результатам исследований, внеклеточные пузырьки из грейпфрута с нагруженным белком Hsp70 значительно повысили эффективность терапии. Опыты проводились на мышах. Ученые увидели положительный эффект от добавки: обработанные мыши жили дольше, а размеры опухоли у них уменьшились. Эксперименты показали, что такой метод активизирует иммунную систему для борьбы с раком. Комбинация из грейпфрута и Hsp70 открывает новые перспективы для клинического применения этой технологии в лечении рака. Грейпфрут богат витамином С, бета-каротином, ликопином и флавоноидами. Эти компоненты способствуют улучшению здоровья глаз, а также помогают снизить уровень холестерина и артериальное давление. Бесконтрольно употреблять данный фрукт не стоит, ведь витамин С оказывает не только положительный эффект на организм. Польза и негативные эффекты витамина С — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...