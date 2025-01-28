Ученые назвали фрукт с противораковым свойством

Специалисты Курчатовского института совместно с Петербургским институтом ядерной физики считают, что грейпфрут способен помочь в борьбе с раком. Они разработали новый метод борьбы с опухолями с использованием цитруса и белка Hsp70.
«Российские специалисты открыли перспективный способ борьбы с опухолями при помощи грейпфрута и белка теплового шока Hsp70», — сообщил «Ридус». Разработанный подход позволяет эффективно доставлять белок в опухолевые клетки, усиливая их распознавание и уничтожение иммунной системой организма.
По результатам исследований, внеклеточные пузырьки из грейпфрута с нагруженным белком Hsp70 значительно повысили эффективность терапии. Опыты проводились на мышах. Ученые увидели положительный эффект от добавки: обработанные мыши жили дольше, а размеры опухоли у них уменьшились.
Эксперименты показали, что такой метод активизирует иммунную систему для борьбы с раком. Комбинация из грейпфрута и Hsp70 открывает новые перспективы для клинического применения этой технологии в лечении рака.
Грейпфрут богат витамином С, бета-каротином, ликопином и флавоноидами. Эти компоненты способствуют улучшению здоровья глаз, а также помогают снизить уровень холестерина и артериальное давление. Бесконтрольно употреблять данный фрукт не стоит, ведь витамин С оказывает не только положительный эффект на организм. Польза и негативные эффекты витамина С — в материале URA.RU.
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