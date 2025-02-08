ВСУ нанесли удар по автостанции в ДНР (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ДНР украинские военные обстреляли автостанцию в центре города Макеевка. Об этом сообщили в оперативных службах. Местные telegram-каналы опубликовали видео с моментом обстрела.
«ВСУ обстреляли район автостанции в центре Макеевки», — заявили оперативники, отметив, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Информацию передает ТАСС.
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