ВСУ обстреляли жилой район в Макеевке. Видео

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ВСУ нанесли удар по автостанции в ДНР (архивное фото)
ВСУ нанесли удар по автостанции в ДНР (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ДНР украинские военные обстреляли автостанцию в центре города Макеевка. Об этом сообщили в оперативных службах. Местные telegram-каналы опубликовали видео с моментом обстрела. 

«ВСУ обстреляли район автостанции в центре Макеевки», — заявили оперативники, отметив, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Информацию передает ТАСС.

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В ДНР украинские военные обстреляли автостанцию в центре города Макеевка. Об этом сообщили в оперативных службах. Местные telegram-каналы опубликовали видео с моментом обстрела.  «ВСУ обстреляли район автостанции в центре Макеевки», — заявили оперативники, отметив, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Информацию передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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