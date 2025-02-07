07 февраля 2025

Пермяк, обвиняемый в двойном убийстве, заключен под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина признался в убийстве матери и ребенка
Мужчина признался в убийстве матери и ребенка Фото:

Пермяк, обвиняемый в убийстве женщины и ее сына в поселке Северный Коммунар Сивинского округа, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

После преступления мужчина скрылся. Его задержали днем 7 февраля в ТЦ «Айсберг Модерн» в центре Перми благодаря сообщению местной жительницы. Позже он дал признательные показания, заявив, что во время преступления был пьян.

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Пермяк, обвиняемый в убийстве женщины и ее сына в поселке Северный Коммунар Сивинского округа, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. После преступления мужчина скрылся. Его задержали днем 7 февраля в ТЦ «Айсберг Модерн» в центре Перми благодаря сообщению местной жительницы. Позже он дал признательные показания, заявив, что во время преступления был пьян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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