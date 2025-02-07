Пермяк, обвиняемый в двойном убийстве, заключен под стражу

Мужчина признался в убийстве матери и ребенка
Пермяк, обвиняемый в убийстве женщины и ее сына в поселке Северный Коммунар Сивинского округа, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
После преступления мужчина скрылся. Его задержали днем 7 февраля в ТЦ «Айсберг Модерн» в центре Перми благодаря сообщению местной жительницы. Позже он дал признательные показания, заявив, что во время преступления был пьян.
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