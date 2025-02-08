В Госдуму внесли законопроект об увеличении военных пенсий

Российским военным увеличат пенсии в соответствии с фактической инфляцией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Госдуме внесен проект об увеличении военных пенсий
В Госдуме внесен проект об увеличении военных пенсий Фото:

В России с 1 января текущего года увеличивается размер денежного довольствия для военнослужащих. Соответствующий законопроект находится в базе Госдумы.

«Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии... С 1 января 2025 года до 93,59 процента от размера указанного денежного довольствия», — говорится в описании проекта. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Отмечается, что инфляция за 2024 год достигла 9,5%. В соответствии с этим пенсии для ветеранов военной службы и их семей должны быть увеличены на равнозначное число. 

Решение об индексации ранее принял президент РФ Владимир Путин. Дополнительно с 1 октября 2025 года планируется еще одно повышение денежного довольствия для военных на 4,5%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 1 января текущего года увеличивается размер денежного довольствия для военнослужащих. Соответствующий законопроект находится в базе Госдумы. «Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии... С 1 января 2025 года до 93,59 процента от размера указанного денежного довольствия», — говорится в описании проекта. Документ опубликован в электронной базе ГД. Отмечается, что инфляция за 2024 год достигла 9,5%. В соответствии с этим пенсии для ветеранов военной службы и их семей должны быть увеличены на равнозначное число.  Решение об индексации ранее принял президент РФ Владимир Путин. Дополнительно с 1 октября 2025 года планируется еще одно повышение денежного довольствия для военных на 4,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...