В Госдуму внесли законопроект об увеличении военных пенсий

В России с 1 января текущего года увеличивается размер денежного довольствия для военнослужащих. Соответствующий законопроект находится в базе Госдумы.
«Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии... С 1 января 2025 года до 93,59 процента от размера указанного денежного довольствия», — говорится в описании проекта. Документ опубликован в электронной базе ГД.
Отмечается, что инфляция за 2024 год достигла 9,5%. В соответствии с этим пенсии для ветеранов военной службы и их семей должны быть увеличены на равнозначное число.
Решение об индексации ранее принял президент РФ Владимир Путин. Дополнительно с 1 октября 2025 года планируется еще одно повышение денежного довольствия для военных на 4,5%.
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