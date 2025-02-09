Сотни человек спасены из горящего здания Электрозавода в Москве. Фоторепортаж

Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
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Возгорание в бывшем здании Электрозавода зафиксировали вечером 8 февраля
Возгорание в бывшем здании Электрозавода зафиксировали вечером 8 февраля Фото:

В Москве в помещениях бывшего Электрозавода, которые сейчас используются под фитнес-клуб и танцевальную студию, 8 февраля произошел пожар. В ходе этого примерно 100 человек оказались заблокированы внутри. Спасательные службы оперативно приступили к эвакуации, благодаря чему удалось спасти 90 человек, еще 120 эвакуировали. Сам пожар локализовали. Кадры с места масштабного пожара — в фоторепортаже URA.RU. 

Предварительно, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возгоранию была присвоена четвертая степень сложности из пяти возможных. В настоящее время четыре человека госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Пока остается неизвестным, есть ли погибшие среди посетителей. 

Во время пожара в крытом скейтпарке в здании группа подростков пыталась выломать двери, чтобы спастись. По словам одного из подростков, Михаила, они заметили дым у административной стойки и немедленно начали собирать вещи. Они выломали дверь, чтобы попасть в соседний цех. Там подростки обнаружили, что пол в помещении крайне неустойчив, а дальше по периметру была пропасть. В самом скейтпарке при этом ощутимо пахло гарью, которая проникал через незастекленные окна, передает «Пятый канал». 

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В Москве в помещениях бывшего Электрозавода, которые сейчас используются под фитнес-клуб и танцевальную студию, 8 февраля произошел пожар. В ходе этого примерно 100 человек оказались заблокированы внутри. Спасательные службы оперативно приступили к эвакуации, благодаря чему удалось спасти 90 человек, еще 120 эвакуировали. Сам пожар локализовали. Кадры с места масштабного пожара — в фоторепортаже URA.RU.  Предварительно, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возгоранию была присвоена четвертая степень сложности из пяти возможных. В настоящее время четыре человека госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Пока остается неизвестным, есть ли погибшие среди посетителей.  Во время пожара в крытом скейтпарке в здании группа подростков пыталась выломать двери, чтобы спастись. По словам одного из подростков, Михаила, они заметили дым у административной стойки и немедленно начали собирать вещи. Они выломали дверь, чтобы попасть в соседний цех. Там подростки обнаружили, что пол в помещении крайне неустойчив, а дальше по периметру была пропасть. В самом скейтпарке при этом ощутимо пахло гарью, которая проникал через незастекленные окна, передает «Пятый канал». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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