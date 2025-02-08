Крупный пожар на Электрозаводе в Москве удалось локализовать

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Пожар локализован на площади 300 квадратов
Пожар локализован на площади 300 квадратов Фото:
новость из сюжета
В здании Электрозавода в Москве произошел пожар 8 февраля

Пожар в административном здании на востоке Москвы был успешно локализован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Пожар в Москве локализован на 300 квадратных метрах», — говорится в сообщении МЧС РФ в официальном telegram-канале. Возгорание произошло на втором этаже в бывшем здании Электрозавода, где сейчас расположены офисы примерно 200 различных организаций.

По данным МЧС, в результате пожара 120 человек были эвакуированы. В ходе операции по тушению пожара задействованы более 60 спасателей и 16 единиц техники. Три пострадавших были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Согласно информации от департамента здравоохранения Москвы, их жизни ничего не угрожает.

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Пожар в административном здании на востоке Москвы был успешно локализован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Пожар в Москве локализован на 300 квадратных метрах», — говорится в сообщении МЧС РФ в официальном telegram-канале. Возгорание произошло на втором этаже в бывшем здании Электрозавода, где сейчас расположены офисы примерно 200 различных организаций. По данным МЧС, в результате пожара 120 человек были эвакуированы. В ходе операции по тушению пожара задействованы более 60 спасателей и 16 единиц техники. Три пострадавших были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Согласно информации от департамента здравоохранения Москвы, их жизни ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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