Крупный пожар на Электрозаводе в Москве удалось локализовать

Пожар в административном здании на востоке Москвы был успешно локализован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Пожар в Москве локализован на 300 квадратных метрах», — говорится в сообщении МЧС РФ в официальном telegram-канале. Возгорание произошло на втором этаже в бывшем здании Электрозавода, где сейчас расположены офисы примерно 200 различных организаций.
По данным МЧС, в результате пожара 120 человек были эвакуированы. В ходе операции по тушению пожара задействованы более 60 спасателей и 16 единиц техники. Три пострадавших были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Согласно информации от департамента здравоохранения Москвы, их жизни ничего не угрожает.
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