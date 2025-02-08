Эксперты рассказали, повысит ли ставку ЦБ на следующем заседании

На предстоящем заседании Совета директоров Банка России 14 февраля ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 21% годовых. Таким прогнозом поделились эксперты ТАСС. Они также рассматривают возможность ее повышения до 22-23%, однако считают этот сценарий маловероятным.
«Совет директоров Банка России с большой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых», — передает агентство. При этом отмечается вероятность повышения ставки в рамках 1-2 процентных пунктов.
На последнем заседании в декабре Банк России удивил рынок, сохранив ставку на уровне 21% годовых, несмотря на прогнозы о ее повышении до 23-25%. Принимая решение о ставке в декабре, Банк России отмечал, что произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий от повышения ставки оказалось более существенным, чем предполагалось, пишет агентство.
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