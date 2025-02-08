08 февраля 2025

Эксперты рассказали, повысит ли ставку ЦБ на следующем заседании

ТАСС: Центробанк России сохранит ключевую ставку в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство экспертов не ждет роста ставки в феврале
Большинство экспертов не ждет роста ставки в феврале Фото:

На предстоящем заседании Совета директоров Банка России 14 февраля ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 21% годовых. Таким прогнозом поделились эксперты ТАСС. Они также рассматривают возможность ее повышения до 22-23%, однако считают этот сценарий маловероятным.

«Совет директоров Банка России с большой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых», — передает агентство. При этом отмечается вероятность повышения ставки в рамках 1-2 процентных пунктов.

На последнем заседании в декабре Банк России удивил рынок, сохранив ставку на уровне 21% годовых, несмотря на прогнозы о ее повышении до 23-25%. Принимая решение о ставке в декабре, Банк России отмечал, что произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий от повышения ставки оказалось более существенным, чем предполагалось, пишет агентство.

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На предстоящем заседании Совета директоров Банка России 14 февраля ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 21% годовых. Таким прогнозом поделились эксперты ТАСС. Они также рассматривают возможность ее повышения до 22-23%, однако считают этот сценарий маловероятным. «Совет директоров Банка России с большой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых», — передает агентство. При этом отмечается вероятность повышения ставки в рамках 1-2 процентных пунктов. На последнем заседании в декабре Банк России удивил рынок, сохранив ставку на уровне 21% годовых, несмотря на прогнозы о ее повышении до 23-25%. Принимая решение о ставке в декабре, Банк России отмечал, что произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий от повышения ставки оказалось более существенным, чем предполагалось, пишет агентство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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