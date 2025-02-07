«Известия» узнали, какую ключевую ставку утвердит Центробанк на ближайшем заседании

Центробанк России, как ожидается, сохранит ключевую ставку на уровне 21% после заседания 14 февраля. Такой прогноз сделали опрошенные аналитики, большинство из которых полагают, что регулятор предпочтет взять паузу в повышении ставки, ожидая закрепления тренда на замедление кредитования и снижение инфляции.
«Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания 14 февраля. На это рассчитывают 26 из 30 опрошенных „Известиями“ участников финансового рынка», — пишут «Известия».
Тем не менее, глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая подчеркнула, что, вероятно, ЦБ сохранит в своих сообщениях сигнал о потенциальности дальнейшего увеличения ключевой ставки на предстоящих заседаниях. Это связано с необходимостью реагирования на экономические условия и возможные изменения в динамике инфляции.
Кроме того, динамика кредитного портфеля банков, особенно в корпоративном сегменте, также влияет на решения ЦБ. Как указала Беленькая, в ноябре кредитные портфели перестали расти, что стало ключевым фактором для предыдущих решений ЦБ о повышении ставки.
Ранее руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин заявил, что в случае реализации рискованного сценария ЦБ может принять решение о повышении ключевой ставки до уровня 25–28% в 2025 году. В то же время, в рамках базового сценария предполагается, что ставка сохранится на отметке 21%. Под рисковым сценарием подразумевается ряд условий: продолжение роста бюджетного дефицита, усиление геополитических напряжений, снижение уровня сбережений населения, а также возрастание напряженности на рынке труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.