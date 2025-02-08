Свердловский участок «путинского автобана» затянуло густым туманом

В Свердловской области участок трассы M-12 Екатеринбург — Пермь затянуло туманом с 341 по 349 километр. Об этом сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодора».
«Внимание! На автодороге Р-242 на 341–349 километре туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.
Дорожники предупреждали о надвигающимся тумане на свердловские трассы в сторону Перми, Тюмени и Челябинска. Его прогнозировали в отдельных районах 9 февраля.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!