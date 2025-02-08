08 февраля 2025

Свердловский участок «путинского автобана» затянуло густым туманом

На Пермском тракте почти 10 километров дороги окутал туман
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман должен опуститься и на другие свердловские трассы
Туман должен опуститься и на другие свердловские трассы Фото:

В Свердловской области участок трассы M-12 Екатеринбург — Пермь затянуло туманом с 341 по 349 километр. Об этом сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодора».

«Внимание! На автодороге Р-242 на 341–349 километре туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.

Дорожники предупреждали о надвигающимся тумане на свердловские трассы в сторону Перми, Тюмени и Челябинска. Его прогнозировали в отдельных районах 9 февраля.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

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В Свердловской области участок трассы M-12 Екатеринбург — Пермь затянуло туманом с 341 по 349 километр. Об этом сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-242 на 341–349 километре туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении. Дорожники предупреждали о надвигающимся тумане на свердловские трассы в сторону Перми, Тюмени и Челябинска. Его прогнозировали в отдельных районах 9 февраля. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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