07 февраля 2025

Густой туман затянет свердловские трассы

В Свердловской области ожидается туман 9 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман опустится на несколько трасс в Свердловской области
Туман опустится на несколько трасс в Свердловской области Фото:

На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени, Челябинска и Перми ожидается густой туман 9 февраля. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области 9 февраля переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туман», — пишется в постах telegram-каналов трасс.

Температура не будет падать ниже -4 градусов. Во избежание гололеда на дорогах работает спецтехника в круглосуточном режиме.

Туман начал накрывать трассы 8 февраля. Сначала он появился на Пермском тракте, о чем предупредили дорожники.

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На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени, Челябинска и Перми ожидается густой туман 9 февраля. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области 9 февраля переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туман», — пишется в постах telegram-каналов трасс. Температура не будет падать ниже -4 градусов. Во избежание гололеда на дорогах работает спецтехника в круглосуточном режиме. Туман начал накрывать трассы 8 февраля. Сначала он появился на Пермском тракте, о чем предупредили дорожники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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