Густой туман затянет свердловские трассы

На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени, Челябинска и Перми ожидается густой туман 9 февраля. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области 9 февраля переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туман», — пишется в постах telegram-каналов трасс.
Температура не будет падать ниже -4 градусов. Во избежание гололеда на дорогах работает спецтехника в круглосуточном режиме.
Туман начал накрывать трассы 8 февраля. Сначала он появился на Пермском тракте, о чем предупредили дорожники.
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