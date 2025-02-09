Володин рассказал, кому проиндексируют выплаты в первую очередь

Володин: военные пенсии проиндексируют в приоритетном порядке

09 февраля 2025 в 10:23 Размер текста - 17 +

Военным проиндексируют пенсии в приоритетном порядке, подчеркнул Вячеслав Володин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Госдума рассмотрит законопроект об индексации военных выплат пенсионерам в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель думы Вячеслав Володин. Новость по теме Стало известно, на сколько проиндексируют военные пенсии «Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам», — подчеркнул Володин. Его слова передает дума в своем telegram-канале. Он напомнил, что соответствующее поручение лично давал российский президент Владимир Путин. По словам председателя Госдумы, соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Накануне уже сообщалось о том, что в базе Госдумы находится законопроект об увеличении размера военных пенсий. Причем индексация действует уже с начала текущего года. Ранее сообщалось об индексации на 5,1%. Теперь планируется увеличить ее еще на 4,4%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума рассмотрит законопроект об индексации военных выплат пенсионерам в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель думы Вячеслав Володин. «Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам», — подчеркнул Володин. Его слова передает дума в своем telegram-канале. Он напомнил, что соответствующее поручение лично давал российский президент Владимир Путин. По словам председателя Госдумы, соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Накануне уже сообщалось о том, что в базе Госдумы находится законопроект об увеличении размера военных пенсий. Причем индексация действует уже с начала текущего года. Ранее сообщалось об индексации на 5,1%. Теперь планируется увеличить ее еще на 4,4%.