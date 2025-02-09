Володин рассказал, кому проиндексируют выплаты в первую очередь

Володин: военные пенсии проиндексируют в приоритетном порядке
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2024 Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь, 9 мая, пенсионеры, ветераны, ветераны сво, льготы
Военным проиндексируют пенсии в приоритетном порядке, подчеркнул Вячеслав Володин Фото:

Госдума рассмотрит законопроект об индексации военных выплат пенсионерам в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель думы Вячеслав Володин.

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«Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам», — подчеркнул Володин. Его слова передает дума в своем telegram-канале. Он напомнил, что соответствующее поручение лично давал российский президент Владимир Путин. По словам председателя Госдумы, соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Накануне уже сообщалось о том, что в базе Госдумы находится законопроект об увеличении размера военных пенсий. Причем индексация действует уже с начала текущего года. Ранее сообщалось об индексации на 5,1%. Теперь планируется увеличить ее еще на 4,4%.

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Госдума рассмотрит законопроект об индексации военных выплат пенсионерам в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель думы Вячеслав Володин. «Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам», — подчеркнул Володин. Его слова передает дума в своем telegram-канале. Он напомнил, что соответствующее поручение лично давал российский президент Владимир Путин. По словам председателя Госдумы, соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Накануне уже сообщалось о том, что в базе Госдумы находится законопроект об увеличении размера военных пенсий. Причем индексация действует уже с начала текущего года. Ранее сообщалось об индексации на 5,1%. Теперь планируется увеличить ее еще на 4,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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