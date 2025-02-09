Володин рассказал, кому проиндексируют выплаты в первую очередь

«Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам», — подчеркнул Володин. Его слова передает дума в своем telegram-канале. Он напомнил, что соответствующее поручение лично давал российский президент Владимир Путин. По словам председателя Госдумы, соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции.
Накануне уже сообщалось о том, что в базе Госдумы находится законопроект об увеличении размера военных пенсий. Причем индексация действует уже с начала текущего года. Ранее сообщалось об индексации на 5,1%. Теперь планируется увеличить ее еще на 4,4%.
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Госдума рассмотрит законопроект об индексации военных выплат пенсионерам в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель думы Вячеслав Володин. «Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам», — подчеркнул Володин. Его слова передает дума в своем telegram-канале. Он напомнил, что соответствующее поручение лично давал российский президент Владимир Путин. По словам председателя Госдумы, соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Накануне уже сообщалось о том, что в базе Госдумы находится законопроект об увеличении размера военных пенсий. Причем индексация действует уже с начала текущего года. Ранее сообщалось об индексации на 5,1%. Теперь планируется увеличить ее еще на 4,4%.