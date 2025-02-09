Стало известно, кому из россиян могут повысить выплаты

Депутат Никитин: в 2025 году пенсионерам проиндексируют военную пенсию дважды
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Военным пенсионерам в 2025 году проиндексируют положенную им выплату дважды
Военным пенсионерам в 2025 году проиндексируют положенную им выплату дважды Фото:

В 2025 году для военных пенсионеров запланирована двойная индексация пенсий. Об этом рассказал депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. По его словам, повышение состоится зимой и осенью.

«Индексация пенсий военным пенсионерам — вопрос социальной справедливости и важный элемент федеральной политики. Без индексации реальная покупательная способность военных снижается, что негативно сказывается на их уровне жизни, особенно в условиях роста цен товаров первой необходимости на 25-30% и коммунальных услуг на 15-20%», — объяснил депутат Никитин в разговоре с «Лентой.ру». Он подчеркнул, что индексация пенсий пройдет дважды — осенью и зимой.

По его словам, индексация пенсий позволяет компенсировать инфляцию, которая, по данным Росстата, в 2023 году составила 7,4%, а в 2024 году — уже 9,5%. Он также добавил, что увеличение военной пенсии улучшит общее качество жизни военных пенсионеров, укрепит престиж военной службы и стимулирует молодежь к выбору данной профессии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что индексация военной пенсии — приоритетный вопрос, который стоит перед депутатами в настоящий момент. Планируется увеличение еще на 4,4%. Об этом также говорили в правительстве РФ

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В 2025 году для военных пенсионеров запланирована двойная индексация пенсий. Об этом рассказал депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. По его словам, повышение состоится зимой и осенью. «Индексация пенсий военным пенсионерам — вопрос социальной справедливости и важный элемент федеральной политики. Без индексации реальная покупательная способность военных снижается, что негативно сказывается на их уровне жизни, особенно в условиях роста цен товаров первой необходимости на 25-30% и коммунальных услуг на 15-20%», — объяснил депутат Никитин в разговоре с «Лентой.ру». Он подчеркнул, что индексация пенсий пройдет дважды — осенью и зимой. По его словам, индексация пенсий позволяет компенсировать инфляцию, которая, по данным Росстата, в 2023 году составила 7,4%, а в 2024 году — уже 9,5%. Он также добавил, что увеличение военной пенсии улучшит общее качество жизни военных пенсионеров, укрепит престиж военной службы и стимулирует молодежь к выбору данной профессии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что индексация военной пенсии — приоритетный вопрос, который стоит перед депутатами в настоящий момент. Планируется увеличение еще на 4,4%. Об этом также говорили в правительстве РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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