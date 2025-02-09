Зеленский поделился своим страхом перед выборами президента на Украине

Приостановка военного положения в стране в связи с проведением выборов может негативно сказаться на боеспособности украинской армии. Такое мнение выразил глава Украины Владимир Зеленский.
«Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, россияне будут счастливы. Вопросы боеспособности, духа... ты теряешь», — подчеркнул Зеленский. Об этом он сообщил во время интервью британскому телеканалу ITV News.
Зеленский уточнил, что приостановка военного положения создаст значительные риски для национальной безопасности Украины. По его мнению, приостановка положения создаст отток военных с поля боя и создаст ощущение «паузы» фронте. Это может дать России возможность усилить свои наступательные действия.
С 24 февраля 2022 года на территории Украины установлено военное положение, а также была объявлена общенациональная мобилизация. Государственные органы неоднократно принимали решение о продлении этих мер. Срок последнего продления истекает 9 мая текущего года.
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