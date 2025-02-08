Бывший директор курганской школы сидит без работы после скандального увольнения

Бывший руководитель Введенской школы №1, которая находится рядом с Курганом, Павел Скородумов сидит дома. Его уволили после замечаний чиновников от образования, а новую работу так и не предложили. Об этом URA.RU рассказал местный житель, который общается с экс-директором.
«Скородумов вторую неделю сидит без работы. Педагогу с огромным опытом и хорошей репутацией ничего не предложили», — сообщил житель села Введенское.
Директора Скородумова уволили 31 января посреди учебного года после критики чиновников. Они обнаружили, что баскетбольная площадка не очищена от снега, хотя зимой на ней никто не играет. Также проверяющие указали директору на заваленный снегом мемориал на территории села. При этом местные жители видели, что снег накануне там убирали школьники, но ночью памятник снова засыпало.
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