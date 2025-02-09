В Госдуме назвали план Трампа по завершению СВО «иллюзией»

У администрации президента США Дональда Трампа нет четкого плана по деэскалации конфликта на Украине, только пустые разговоры. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Да, Трамп заявил, что у него есть „конкретный план“, но его никто не видел и не слышал. У меня лично создается впечатление, что никакого плана нет, а есть только какие-то поступорожние разговоры со стороны США», — заявил Колесник. Его слова передает aif.ru.
Депутат также отметил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным уже мог состояться, однако сказать наверняка — трудно. Единственное, в чем стоит быть уверенным, это то, что Трамп поручил своей команде подготовить все для переговоров с Россией, добавил Колесник.
Ранее в Госдуме прокомментировали контакт Путина и Трампа. Как сообщил замглавы Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, это «отчаянные разговоры». Об этом писал MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.