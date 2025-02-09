В Госдуме назвали план Трампа по завершению СВО «иллюзией»

Колесник: никакого плана по завершению конфликта на Украине у Трампа нет
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По словам Колесника, Трамп не знает как остановить СВО
По словам Колесника, Трамп не знает как остановить СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У администрации президента США Дональда Трампа нет четкого плана по деэскалации конфликта на Украине, только пустые разговоры. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Да, Трамп заявил, что у него есть „конкретный план“, но его никто не видел и не слышал. У меня лично создается впечатление, что никакого плана нет, а есть только какие-то поступорожние разговоры со стороны США», — заявил Колесник. Его слова передает aif.ru.

Депутат также отметил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным уже мог состояться, однако сказать наверняка — трудно. Единственное, в чем стоит быть уверенным, это то, что Трамп поручил своей команде подготовить все для переговоров с Россией, добавил Колесник. 

Ранее в Госдуме прокомментировали контакт Путина и Трампа. Как сообщил замглавы Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, это «отчаянные разговоры». Об этом писал MK.RU.

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У администрации президента США Дональда Трампа нет четкого плана по деэскалации конфликта на Украине, только пустые разговоры. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Да, Трамп заявил, что у него есть „конкретный план“, но его никто не видел и не слышал. У меня лично создается впечатление, что никакого плана нет, а есть только какие-то поступорожние разговоры со стороны США», — заявил Колесник. Его слова передает aif.ru. Депутат также отметил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным уже мог состояться, однако сказать наверняка — трудно. Единственное, в чем стоит быть уверенным, это то, что Трамп поручил своей команде подготовить все для переговоров с Россией, добавил Колесник.  Ранее в Госдуме прокомментировали контакт Путина и Трампа. Как сообщил замглавы Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, это «отчаянные разговоры». Об этом писал MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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