Утка отшила Родригеза, а Страус покорил зал: как прошла первая серия шестого сезона шоу «Маска»

Фанаты наконец-то дождались. Шестой сезон музыкального шоу «Маска» начал выходить на НТВ. О том, как прошел первый выпуск нового сезона — в материале URA.RU.
Что такое шоу «Маска»
«Маска» — это безумно популярное музыкальное шоу, в котором артисты выходят на сцену в забавных костюмах, полностью скрывающих их личность. А зрители, вместе с звездным жюри, пытаются угадать кто же скрывается под костюмом. Если судьям удается угадать певца, то он покидает шоу. Так, один за другим, участники уходят из шоу, пока не останется один победитель.
Жюри шестого сезона шоу «Маска»
За судейскими креслами оказались старые знакомые фанатам шоу: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Новым же членом жюри стал певец Стас Костюшкин. А ведет шоу неизменный Вячеслав Макаров, у которого, кстати, сегодня день рождение — шоумену исполнилось 36 лет.
Как и в прошлом сезоне, в первой серии никого выгонять не будут. Но у участников все же был стимул выложиться на все сто — это иммунитет, за который голосовали зрители в зале.
Выступления участников шестого сезона шоу «Маска»
Первым на сцене появился Боксер. Артист решил начать с козырей и спел песню Филиппа Киркорова «Ты, ты, ты». Но ставка не зашла — в итоге певец получил меньше всего голосов.
Следующей на сцене появилась Коровка. Она исполнила трек Бритни Спирс «Baby One More Time». Жюри уже после первого трека начали шептаться, что перед ними — Валя Карнавал или Юлия Гаврилина.
Далее на сцену вышел бесподобный Капибара. Артист не только талантливо исполнил песню «Все, что в жизни есть у меня», но и без стеснения отбивал все шутки в свой адрес.
Четвертым участником оказалась Утка. Артистка спела хит Леди Гаги «Paparazzi» и хлестко заявила Родригесу, что не хотела бы быть его бывшей.
Вышедший на сцену Окунь порадовал аудиторию, спев «Царицу» Анны Асти. Талант артиста настолько поразил всех, что Окунь стал первым номинантом на иммунитет.
Далее на сцену вышел Бык и спел песню Бруно Марса «Grenade». Особенно впечатлился Филипп Киркоров, который завалил певца комплиментами.
Следующей оказалась Овечка, спевшая «Бедную овечку» Алены Свиридовой. Артистка оказалась веселой и много шутила на сцене.
После Овечки настала очередь Сокола, который брутально спел песню «Always» певца Bon Jovi. Артист вызвал бурю эмоций у жюри, а вот сам оказался немногословен и почти не говорил с судьями.
Вышедшая на сцену далее артистка в костюме Богомола исполнила песню «Jimmy, aaja». А сразу за ней появился Огурчик, который вырвал себе второй иммунитет песней из фильма «Веселые ребята» — «Сердце, тебе не хочется покоя».
Затем выступил Цыпленок, попытавшийся повторить успех Панды из первого сезона — артист также спел песню «Остров» Леонида Агутина.
Следующим на сцене появился Вождь, спевший «Waka Waka» Шакиры. Жюри начало рассуждать о том, что у певца есть явный акцент, но пока никаких точных предположений никто не сделал.
Далее появился Страус. Артистка спела «Птицу счастья» Александры Пахмутовой — да так, что у Киркорова потекли слезы от смеха. В итоге отвязным номером Страус заслужила третью номинацию на иммунитет.
Последним выступил Далматин. Певец показал свой талант, исполнив песню «Mercy» Шона Мендеса.
Кто получил иммунитет в первой серии шестого сезона шоу «Маска»
Жюри подозревало, что иммунитет заберет Страус. Про это даже пошутил ведущий, назвав участника «Пернатым чудом». Но аудитория оказалась другого мнения — и иммунитет вырвал Сокол, получив больше 50% голосов. Теперь участнику нечего опасаться — в отличие от его конкурентов, один из которых покинет шоу уже в следующее воскресенье.
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