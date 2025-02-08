В челябинском парке «Дружбы» демонтируют ледовый городок, некоторые элементы которого пострадали от рук вандалов. Об этом рассказали в администрации Тракторозаводского района города.
«В ледовом городке в парке „Дружбы“ вандалами разрушены игровые фигуры и ледяные композиции. По данному факту подано заявление в ОП „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску», — рассказали в районном управлении.
Инцидент попал на кадры камеры видеонаблюдения. На них видно, как трое неизвестных ломают выполненную изо льда чашу. Пострадали и другие элементы. В администрации района уточнили, что восстановлению они не подлежат, поэтому было принято решение их снести.
Ранее в Миассе местные власти решили демонтировать пострадавшие от рук вандалов горки. В Магнитогорске причиной закрытия и сноса городка стало потепление.
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