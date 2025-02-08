08 февраля 2025

В районе Челябинска разберут городок, разрушенный вандалами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовые фигуры в Тракторозаводском районе Челябинска не подлежат восстановлению после действий вандалов (архивное фото)
Ледовые фигуры в Тракторозаводском районе Челябинска не подлежат восстановлению после действий вандалов (архивное фото) Фото:

В челябинском парке «Дружбы» демонтируют ледовый городок, некоторые элементы которого пострадали от рук вандалов. Об этом рассказали в администрации Тракторозаводского района города.

«В ледовом городке в парке „Дружбы“ вандалами разрушены игровые фигуры и ледяные композиции. По данному факту подано заявление в ОП „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску», — рассказали в районном управлении.

Инцидент попал на кадры камеры видеонаблюдения. На них видно, как трое неизвестных ломают выполненную изо льда чашу. Пострадали и другие элементы. В администрации района уточнили, что восстановлению они не подлежат, поэтому было принято решение их снести.

Ранее в Миассе местные власти решили демонтировать пострадавшие от рук вандалов горки. В Магнитогорске причиной закрытия и сноса городка стало потепление.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В челябинском парке «Дружбы» демонтируют ледовый городок, некоторые элементы которого пострадали от рук вандалов. Об этом рассказали в администрации Тракторозаводского района города. «В ледовом городке в парке „Дружбы“ вандалами разрушены игровые фигуры и ледяные композиции. По данному факту подано заявление в ОП „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску», — рассказали в районном управлении. Инцидент попал на кадры камеры видеонаблюдения. На них видно, как трое неизвестных ломают выполненную изо льда чашу. Пострадали и другие элементы. В администрации района уточнили, что восстановлению они не подлежат, поэтому было принято решение их снести. Ранее в Миассе местные власти решили демонтировать пострадавшие от рук вандалов горки. В Магнитогорске причиной закрытия и сноса городка стало потепление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...