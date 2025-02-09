09 февраля 2025

Пушков раскрыл, что нужно делать с либеральной Европой

Пушков призвал позволить либеральной Европе окончательно упасть
© Служба новостей «URA.RU»
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Пушков предложил дать Европе окончательно упасть
Пушков предложил дать Европе окончательно упасть Фото:

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков высказал мнение, что следует позволить либеральной Европе окончательно упасть, чтобы начался процесс изменения в правящих элитах. Это заявление было сделано в эфире Первого канала.

«Надо дать Европе окончательно упасть, этой либеральной Европе, которая находится в кризисной ситуации, и надо дать закончить... достижение идеала, к которому они стремятся. И когда она окончательно развалится, я думаю, что все-таки начнётся процесс модификации правящих элит в Европе. Не везде они настолько сильны, как нам сейчас представляется», — сказал Пушков.

Политик затронул и тему будущих изменений в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Пушков также добавил, что все больше стран постепенно отказываются помогать Украине, так как они устали от этого конфликта.

Ранее Пушков заявил о том, что западные СМИ значительно изменили подход к освещению конфликта на Украине и перестали отвергать возможность победы России. Призывы к началу мирных переговоров растут на фоне экономического кризиса на Украине и усталости западных стран от постоянной поддержки Киева.

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Сенатор от Пермского края Алексей Пушков высказал мнение, что следует позволить либеральной Европе окончательно упасть, чтобы начался процесс изменения в правящих элитах. Это заявление было сделано в эфире Первого канала. «Надо дать Европе окончательно упасть, этой либеральной Европе, которая находится в кризисной ситуации, и надо дать закончить... достижение идеала, к которому они стремятся. И когда она окончательно развалится, я думаю, что все-таки начнётся процесс модификации правящих элит в Европе. Не везде они настолько сильны, как нам сейчас представляется», — сказал Пушков. Политик затронул и тему будущих изменений в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Пушков также добавил, что все больше стран постепенно отказываются помогать Украине, так как они устали от этого конфликта. Ранее Пушков заявил о том, что западные СМИ значительно изменили подход к освещению конфликта на Украине и перестали отвергать возможность победы России. Призывы к началу мирных переговоров растут на фоне экономического кризиса на Украине и усталости западных стран от постоянной поддержки Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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