09 февраля 2025

Эксперты дали неутешительный прогноз по ключевой ставке ЦБ

РБК: ключевая ставка повторит значение исторического максимума
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки не раньше июня
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки не раньше июня Фото:

Центральный банк России не станет повышать ключевую процентную ставку на первом в 2025 году заседании, сохранив ее на уровне 21%. К такому мнению единогласно пришли аналитики. При этом некоторые из них ждут начала цикла снижения уже в 2025 году, пишет РБК.

«Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Так считают все 30 участников консенсус-прогноза — аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний», — сообщило издание.

Эксперты разошлись в ожиданиях по поводу дальнейшей судьбы ставки. Согласно базовому сценарию, вероятность которого составляет 60%, к понижению регулятор приступит в июне, постепенно доведя показатель до 16% к концу года. Так считает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.

Жесткий прогноз с вероятностью в 20% предполагает, что ЦБ будет удерживать ключевую процентную ставку на отметке 21% еще год — до февраля 2026 года. Мягкий сценарий не исключает начала цикла снижения уже в следующем месяце.

«В любых сценариях движения ставки мы исходим из того, что уровень нейтральной ставки в номинальном выражении стал двузначным (11–11,5%). Это ограничит потенциал смягчения политики», — приводит слова Кузьмина РБК.

Как писало URA.RU, опрошенные ТАСС аналитики также прогнозируют сохранение ставки ЦБ на уровне 21% на предстоящем 14 февраля заседании. Ранее ЦБ сообщал, что к смягчению денежно-кредитной политики регулятор приступит при стабилизации инфляции. Эксперты ожидают, что к концу 2025 году рост цен составит 6,8% годовых, постепенно замедляясь до 4% только к 2027 году, пишет «Национальная служба новостей».

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Центральный банк России не станет повышать ключевую процентную ставку на первом в 2025 году заседании, сохранив ее на уровне 21%. К такому мнению единогласно пришли аналитики. При этом некоторые из них ждут начала цикла снижения уже в 2025 году, пишет РБК. «Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Так считают все 30 участников консенсус-прогноза — аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний», — сообщило издание. Эксперты разошлись в ожиданиях по поводу дальнейшей судьбы ставки. Согласно базовому сценарию, вероятность которого составляет 60%, к понижению регулятор приступит в июне, постепенно доведя показатель до 16% к концу года. Так считает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. Жесткий прогноз с вероятностью в 20% предполагает, что ЦБ будет удерживать ключевую процентную ставку на отметке 21% еще год — до февраля 2026 года. Мягкий сценарий не исключает начала цикла снижения уже в следующем месяце. «В любых сценариях движения ставки мы исходим из того, что уровень нейтральной ставки в номинальном выражении стал двузначным (11–11,5%). Это ограничит потенциал смягчения политики», — приводит слова Кузьмина РБК. Как писало URA.RU, опрошенные ТАСС аналитики также прогнозируют сохранение ставки ЦБ на уровне 21% на предстоящем 14 февраля заседании. Ранее ЦБ сообщал, что к смягчению денежно-кредитной политики регулятор приступит при стабилизации инфляции. Эксперты ожидают, что к концу 2025 году рост цен составит 6,8% годовых, постепенно замедляясь до 4% только к 2027 году, пишет «Национальная служба новостей».
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