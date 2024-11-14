В ЦБ объяснили, что будет с ключевой ставкой после стабилизации инфляции

Центробанк аккуратно начнет корректировать уровень ключевой ставки после стабилизации инфляции, чтобы избежать дисбаланса между спросом и предложением. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
«Когда ситуация позволит перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), Центробанк не будет одномоментно снижать ключевую ставку», — заявил Ганган. Его слова приводит «Парламентская газета». Он также подчеркнул, что прогноз роста спроса, связанного с использованием накопительных сбережений граждан, тоже будет учитываться при корректировке ДКП. Такой метод поможет предотвратить создание избыточного давления на экономику и обеспечит более устойчивое развитие.
Из резюме Центробанка РФ по заседанию 25 октября следует, что уровень ключевой ставки может повыситься с 21% до 23% на заседании в декабре. Отмечается, что оставить ставку на текущем уровне будет можно только при заметном снижении устойчивой инфляции.
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