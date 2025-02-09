Ночью над Ростовской областью были уничтожены беспилотники

В ночь на 10 февраля Украина при помощи беспилотников атаковала Ростовскую область. Об этом рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район (Ростовской области)», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку противника. По словам руководителя области, пострадавших, по предварительной версии, нет.
Киев также пытался атаковать дронами Краснодар, передает MK.RU. Хоть жертв среди гражданских и нет, однако сообщалось, что обломки БПЛА упали на крышу дома в жилом комплексе «Центральный».
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