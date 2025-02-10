Минобороны: ВСУ запустили за ночь по России 15 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российская ПВО за ночь сбила 15 украинских дронов», — пояснили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Отмечалось, что семь БПЛА были уничтожены в Краснодарском крае, два дрона — над Ростовской областью. Также были поражены беспилотники в Белгородской и Курской областях. Также сообщали об атаке ВСУ на Крым.
За ночь Киев пытался атаковать российские регионы при помощи дронов. Несмотря на повреждения, в частности, в Краснодаре, жертв среди мирного населения нет.
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