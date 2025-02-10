Минобороны: ВСУ запустили за ночь по России 15 беспилотников

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ВСУ запустили за ночь по РФ 15 беспилотников
ВСУ запустили за ночь по РФ 15 беспилотников Фото:

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российская ПВО за ночь сбила 15 украинских дронов», — пояснили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Отмечалось, что семь БПЛА были уничтожены в Краснодарском крае, два дрона — над Ростовской областью. Также были поражены беспилотники в Белгородской и Курской областях. Также сообщали об атаке ВСУ на Крым. 

За ночь Киев пытался атаковать российские регионы при помощи дронов. Несмотря на повреждения, в частности, в Краснодаре, жертв среди мирного населения нет. 

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская ПВО за ночь сбила 15 украинских дронов», — пояснили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Отмечалось, что семь БПЛА были уничтожены в Краснодарском крае, два дрона — над Ростовской областью. Также были поражены беспилотники в Белгородской и Курской областях. Также сообщали об атаке ВСУ на Крым.  За ночь Киев пытался атаковать российские регионы при помощи дронов. Несмотря на повреждения, в частности, в Краснодаре, жертв среди мирного населения нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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