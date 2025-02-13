В Кургане достроили кафе в микрорайоне Заозерном. Здание заведения полностью остеклили и с двух сторон установили лестницы, передает корреспондент URA.RU. Ранее стройка по улице Мостостроителей, 10б была заморожена на 15 лет. Собственник долгостроя менялся трижды.
«В Заозерном закончили строительство кафе. В здание завезли мебель, но пока заведение еще не работает. Никаких вывесок с названием нет», — передает корреспондент URA.RU. Известно, что владелец бизнеса уже получил разрешение на ввод кафе в эксплуатацию.
Участок на 1259 квадратных метров под строительство кафе был предоставлен в аренду в 2009 году. К возведению объекта приступили лишь во втором квартале прошлого года. Строительными работами кафе занимается тот же подрядчик, что возводит пятизвездочную гостиницу по улице Куйбышева.
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