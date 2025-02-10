Куратор ЛДПР в УрФО заявил об издании полного собрания речей Жириновского

Полпред секретаря ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев, курирующий уральские отделения партии, анонсировал выпуск полного собрания сочинений и речей Владимира Жириновского, включающего его выступления на митингах и заседаниях в Госдуме. Об этом Сысоев сообщил корреспонденту URA.RU.
«Сейчас планируется издать полное собрание сочинений Владимира Вольфовича. Другого Жириновского в партии нет и не будет, он основатель — и наша задача нести его идеи дальше», — заявил Сысоев. В сборник войдут ключевые выступления политика в Госдуме, на митингах, а также ранее изданные труды.
Сысоев подчеркнул, что Жириновский остается знаковой фигурой для молодежи, а его идеи до сих пор находят отклик у людей. «Чего стоят только такие высказывания, как „не врать и не бояться“ или его труд „Иван, запахни душу“», — добавил он.
Ранее URA.RU писало, что Минобрнауки России предложило ввести со следующего учебного года стипендию имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Предлагалось ввести десять стипендий в размере 15 тысяч рублей студентам или курсантам, имеющим достижения в области востоковедения и государственного управления.
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