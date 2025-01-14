В России хотят ввести стипендию имени Жириновского

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В России хотят ввести стипендию в честь Жириновского
В России хотят ввести стипендию в честь Жириновского Фото:

Минобрнауки России предложило ввести со следующего учебного года стипендию имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского, по которой будет согласовано 10 выплат по 15 и 20 тысяч рублей. Инициатива опубликована на сайте нормативно-правовых актов.

«Десять стипендий в размере 15 тысяч рублей студентам или курсантам, имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления», — говорится в документе. Также еще десять стипендий по 20 тысяч рублей будут выплачены аспиранта или адъюнктам за достижения в области госуправления. 

Ранее глава РФ Владимир Путин учредил четыре тысячи президентских стипендий для спортсменов, олимпийских чемпионов и тренеров. Они будут получат по 60 тысяч рублей за высоки результаты в спорте, первые места на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на Сурдлимпийских играх и Всемирных играх глухих. 

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Минобрнауки России предложило ввести со следующего учебного года стипендию имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского, по которой будет согласовано 10 выплат по 15 и 20 тысяч рублей. Инициатива опубликована на сайте нормативно-правовых актов. «Десять стипендий в размере 15 тысяч рублей студентам или курсантам, имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления», — говорится в документе. Также еще десять стипендий по 20 тысяч рублей будут выплачены аспиранта или адъюнктам за достижения в области госуправления.  Ранее глава РФ Владимир Путин учредил четыре тысячи президентских стипендий для спортсменов, олимпийских чемпионов и тренеров. Они будут получат по 60 тысяч рублей за высоки результаты в спорте, первые места на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на Сурдлимпийских играх и Всемирных играх глухих. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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