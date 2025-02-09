72-летнего качка из Екатеринбурга выгнали с беспощадного проекта под аплодисменты. Фото, видео

Шоу «Титаны» покинул 72-летний бодибилдер Александр Яшанькин из Екатеринбурга

10 февраля 2025 в 14:56 Размер текста - 17 +

Александр Яшанкин восхищал участников своей физической формой Фото: фото предоставлено телеканалом ТНТ Двенадцатикратный чемпион мира по бодибилдингу и лучший фитнес-тренер Екатеринбурга Александр Яшанькин покинул шоу «Титаны», где искусственный интеллект дает беспощадные задания. Участники провожали 72-летнего атлета и скандировали: «Легенда», рассказали URA.RU на ТНТ. В третьем выпуске спортсменам предстояло перепрыгнуть через бассейн с помощью подвесных платформ. В начале дистанции участники преодолевали пять метров по одной подвесной платформе, на обратном пути расстояние увеличилось до десяти метров, а количество платформ — до трех. Самый сложный этап был третьим: предстояло одолеть десятиметровую пропасть всего по двум платформам. За каждого участника, который перебирался на другую сторону, команда получала балл, максимально можно было заработать 30. По итогу команда, в которой состоял и Александр Яшанькин или «Папа Титанов», как его называли участники, покинула проект. Многие спортсмены были расстроены уходом уральского атлета: герои шоу с уважением относились к нему, восхищались физической формой мужчины. «Очень доволен и счастлив, что я здесь побывал. Такая компания спортсменов собралась, это свет нашего спорта. Я доказал, что и в 72 года можно что-то мочь», — сказал Яшанькин перед уходом. Другие екатеринбуржцы, мастер спорта по карате Марсель Мансуров и боец ММА Николай Коваленко, испытание прошли. Они продолжат участие в шоу и борьбу за 10 млн рублей. Ранее «Титаны» покинула абсолютная чемпионка России и Беларуси среди юниорок по парашютному спорту Софья Никитина. В первом испытании уралочка не смогла накрутить на сайкле наибольший километраж и ушла с проекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двенадцатикратный чемпион мира по бодибилдингу и лучший фитнес-тренер Екатеринбурга Александр Яшанькин покинул шоу «Титаны», где искусственный интеллект дает беспощадные задания. Участники провожали 72-летнего атлета и скандировали: «Легенда», рассказали URA.RU на ТНТ. В третьем выпуске спортсменам предстояло перепрыгнуть через бассейн с помощью подвесных платформ. В начале дистанции участники преодолевали пять метров по одной подвесной платформе, на обратном пути расстояние увеличилось до десяти метров, а количество платформ — до трех. Самый сложный этап был третьим: предстояло одолеть десятиметровую пропасть всего по двум платформам. За каждого участника, который перебирался на другую сторону, команда получала балл, максимально можно было заработать 30. По итогу команда, в которой состоял и Александр Яшанькин или «Папа Титанов», как его называли участники, покинула проект. Многие спортсмены были расстроены уходом уральского атлета: герои шоу с уважением относились к нему, восхищались физической формой мужчины. «Очень доволен и счастлив, что я здесь побывал. Такая компания спортсменов собралась, это свет нашего спорта. Я доказал, что и в 72 года можно что-то мочь», — сказал Яшанькин перед уходом. Другие екатеринбуржцы, мастер спорта по карате Марсель Мансуров и боец ММА Николай Коваленко, испытание прошли. Они продолжат участие в шоу и борьбу за 10 млн рублей. Ранее «Титаны» покинула абсолютная чемпионка России и Беларуси среди юниорок по парашютному спорту Софья Никитина. В первом испытании уралочка не смогла накрутить на сайкле наибольший километраж и ушла с проекта.