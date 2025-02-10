«Дети — маме, алименты — папе»: суд поставил финальную точку в разводе Бакальчуков

Брак основателя известной компании Татьяны Ким с ее мужем Владиславом Бакальчуком официально расторгнут после 22 лет совместной жизни. Об этом бизнесмен сообщил лично.
«Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена... Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — заявил Бакальчук в своем telegram-канале.
Он также сообщил, когда будет заседание о разделе имущества. По его словам, оно пройдет 18 февраля.
В сентябре 2024 года у офиса компании Wildberries произошла перестрелка, два человека были убиты и несколько получили ранения. После этого происшествия основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук приняла решение вернуть себе девичью фамилию Ким, отказавшись от фамилии своего бывшего мужа Владислава, и подала на развод.
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