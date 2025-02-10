«Дети — маме, алименты — папе»: суд поставил финальную точку в разводе Бакальчуков

Брак Бакальчука с основательницей Wildberries расторгнут
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Глава Wildberries Татьяна Бакальчук развелась с мужем
Глава Wildberries Татьяна Бакальчук развелась с мужем Фото:
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Брак основателя известной компании Татьяны Ким с ее мужем Владиславом Бакальчуком официально расторгнут после 22 лет совместной жизни. Об этом бизнесмен сообщил лично.

«Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена... Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — заявил Бакальчук в своем telegram-канале.

Он также сообщил, когда будет заседание о разделе имущества. По его словам, оно пройдет 18 февраля.

В сентябре 2024 года у офиса компании Wildberries произошла перестрелка, два человека были убиты и несколько получили ранения. После этого происшествия основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук приняла решение вернуть себе девичью фамилию Ким, отказавшись от фамилии своего бывшего мужа Владислава, и подала на развод.

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Брак основателя известной компании Татьяны Ким с ее мужем Владиславом Бакальчуком официально расторгнут после 22 лет совместной жизни. Об этом бизнесмен сообщил лично. «Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена... Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — заявил Бакальчук в своем telegram-канале. Он также сообщил, когда будет заседание о разделе имущества. По его словам, оно пройдет 18 февраля. В сентябре 2024 года у офиса компании Wildberries произошла перестрелка, два человека были убиты и несколько получили ранения. После этого происшествия основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук приняла решение вернуть себе девичью фамилию Ким, отказавшись от фамилии своего бывшего мужа Владислава, и подала на развод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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