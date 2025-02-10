Вице-мэр Екатеринбурга подал в отставку, ему сделали поблажку

Андрей Корюков увольняется из мэрии Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД и коридоры мэрии. Екатеринбург, корюков андрей
Андрей Корюков, говорят, спокойно относится к новому вызову Фото:

Замглавы Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков, как и анонсировало URA.RU, подал в отставку. По данным агентства, мэр Алексей Орлов согласовал ему двухнедельный отпуск перед выходом на новую работу — в Кировском районе, который Корюков возглавит.

«Корюков написал заявление на двухнедельный отпуск с последующим увольнением. К работе в районе приступит 24 февраля», — поделился источник URA.RU. По данным другого собеседника, Корюков фактически уже начал погружаться в дела на новом месте.

О том, что Корюкову предложено стать префектом, URA.RU сообщило 17 января. Его отставка с поста замглавы города во многом связана недавней прокурорской проверкой. В ноябре 2024-го ведомство внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрело конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств. От мэра Алексея Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально.

Прежний глава Кировского района — Владимир Боликов — был уволен сразу после новогодних праздников. У Орлова к нему был целый комплекс претензий.

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Замглавы Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков, как и анонсировало URA.RU, подал в отставку. По данным агентства, мэр Алексей Орлов согласовал ему двухнедельный отпуск перед выходом на новую работу — в Кировском районе, который Корюков возглавит. «Корюков написал заявление на двухнедельный отпуск с последующим увольнением. К работе в районе приступит 24 февраля», — поделился источник URA.RU. По данным другого собеседника, Корюков фактически уже начал погружаться в дела на новом месте. О том, что Корюкову предложено стать префектом, URA.RU сообщило 17 января. Его отставка с поста замглавы города во многом связана недавней прокурорской проверкой. В ноябре 2024-го ведомство внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрело конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств. От мэра Алексея Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально. Прежний глава Кировского района — Владимир Боликов — был уволен сразу после новогодних праздников. У Орлова к нему был целый комплекс претензий.
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