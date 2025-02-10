В ХМАО работодатели остро нуждаются в вахтовиках

В ХМАО в январе текущего года спрос на вахтовых работников вырос на 123% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованы среди них водители самосвалов, разнорабочие, сварщики, бетонщики и монтажники. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».
«Число вакансий с вахтовым графиком в Ханты-Мансийском АО в январе 2025 года увеличилось по сравнению с январем 2024 года на 123%. В топ-5 наиболее востребованных специалистов вошли бетонщики, монтажники, сварщики, водители самосвала и разнорабочие», — говорится в сообщении экспертов.
При этом средние зарплатные предложения для вахтовых сотрудников в ХМАО составили 167 242 рубля. За год этот показатель вырос на 16%.
До 300 тысяч рублей в месяц обещают сварщику из Ханты-Мансийска, который готов поработать на Чукотке. Кандидату необходимо иметь документально подтвержденный стаж по специальности от одного года и действующее удостоверение НАКС по работе с нефтегазодобывающим оборудованием.
Машинисту автокрана из Сургута за вахту в 45 дней обещают платить до 330 тысяч рублей. Работа на месторождении. Необходимо удостоверение машиниста 7-го разряда и опыт работы от года. Спецодежду, проживание, питание и оплату проезда предоставляет работодатель.
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