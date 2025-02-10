Трамп заявил о намерениях поговорить с Зеленским

В ближайшее время возможен разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил сам Трамп.
«Да, возможно», — сказал Трамп, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос журналистов о том, намерен ли он провести беседу с Зеленским в ближайшее время. При этом, президент США уклонился от ответа на дополнительные вопросы о формате предполагаемой беседы.
Представители Соединенных Штатов и Украины ведут подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран, заявил Зеленский, говоря о намечающемся диалоге с Трампом. По его словам, скоро Киев посетят «серьезные люди» из команды Трампа. Как заявлял президент США, его спецпосланник Кит Келлог намерен вскоре посетить Украину. По данным Bloomberg, команда Трампа скоро обнародует варианты решения конфликта на Украине. Келлог также намерен обсудить план с союзниками в Европе, передает RT.
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