Названы пособия, увеличение которых спасут демографию в РФ

Улучшить демографическую ситуацию в России поможет увеличение пособий по беременности и родам. Таким мнением делился депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он также выступил за расширение программы льготной семейной ипотеки.
«Необходимо разрабатывать программы льготного ипотечного кредитования для молодых семей, возможно, с использованием механизма жилищных сертификатов, которые можно использовать в качестве первоначального взноса. Выплаты по беременности и родам требуют серьезной индексации, опережающей уровень инфляции», — заявил Иванов. Его слова передает NEWS.ru.
Депутат также предложил обсудить возможности увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов. Кроме того, Михаил Иванов заявил о необходимости расширения количества мест в дошкольных учреждениях и развития системы частных детских садов при государственной поддержке. Он акцентировал внимание на значимости развития сети бесплатных или частично оплачиваемых детских садов и яслей как одного из ключевых аспектов поддержки молодых семей.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать и реализовать стратегию, направленную на повышение рождаемости. Повышение демографических показателей объявлено одной из главных целей для государственной политики на 2025 год.
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