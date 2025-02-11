Названы пособия, увеличение которых спасут демографию в РФ

Депутат Иванов: нужно увеличить пособия по беременности для улучшения демографии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Иванов призвал решить проблему с демографией поднятием размера пособий по беременности
Михаил Иванов призвал решить проблему с демографией поднятием размера пособий по беременности Фото:

Улучшить демографическую ситуацию в России поможет увеличение пособий по беременности и родам. Таким мнением делился депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он также выступил за расширение программы льготной семейной ипотеки.

«Необходимо разрабатывать программы льготного ипотечного кредитования для молодых семей, возможно, с использованием механизма жилищных сертификатов, которые можно использовать в качестве первоначального взноса. Выплаты по беременности и родам требуют серьезной индексации, опережающей уровень инфляции», — заявил Иванов. Его слова передает NEWS.ru. 

Депутат также предложил обсудить возможности увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов. Кроме того, Михаил Иванов заявил о необходимости расширения количества мест в дошкольных учреждениях и развития системы частных детских садов при государственной поддержке. Он акцентировал внимание на значимости развития сети бесплатных или частично оплачиваемых детских садов и яслей как одного из ключевых аспектов поддержки молодых семей.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать и реализовать стратегию, направленную на повышение рождаемости. Повышение демографических показателей объявлено одной из главных целей для государственной политики на 2025 год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Улучшить демографическую ситуацию в России поможет увеличение пособий по беременности и родам. Таким мнением делился депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он также выступил за расширение программы льготной семейной ипотеки. «Необходимо разрабатывать программы льготного ипотечного кредитования для молодых семей, возможно, с использованием механизма жилищных сертификатов, которые можно использовать в качестве первоначального взноса. Выплаты по беременности и родам требуют серьезной индексации, опережающей уровень инфляции», — заявил Иванов. Его слова передает NEWS.ru.  Депутат также предложил обсудить возможности увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов. Кроме того, Михаил Иванов заявил о необходимости расширения количества мест в дошкольных учреждениях и развития системы частных детских садов при государственной поддержке. Он акцентировал внимание на значимости развития сети бесплатных или частично оплачиваемых детских садов и яслей как одного из ключевых аспектов поддержки молодых семей. Ранее президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать и реализовать стратегию, направленную на повышение рождаемости. Повышение демографических показателей объявлено одной из главных целей для государственной политики на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...